《聲林》7戰友全到！李友廷預告「晚上和林孟辰RAP新歌」

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》冠軍李友廷2日在Legacy開唱，舉辦「找到我」巡迴最終場演出，死忠歌迷一大早就來排隊。演出名單一公佈，7位聲林戰友都到場力挺演出，談到亞軍林孟辰，李友廷則笑說，「我年紀都大他一輪，讓我一下吧！」

李友廷在《聲林之王》節目中累積超高人氣，最後奪得冠軍，台北最終場演出也邀請節目戰友一同演出，包含羅莎莎、鄭可強、安懂、葉柔、張若凡、許淨淳、林孟辰等人，宛如一場《聲林之王》的會外賽。

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▲▼李友廷邀請林孟辰擔任演唱會嘉賓。（圖／Legacy提供）

值得一提的是，李友廷將和亞軍林孟辰一同演出，李友廷笑說，「總決賽前就已經邀請了啦！我跟林孟辰是一首新歌創作，兩年前就有一個輪廓，是一首rap歌曲，應該是在看完他唱《帥到分手》時，我就決定找他了。」被問到是否會尷尬，李友廷笑說，「他也拿到很好的名次，我年紀都大他一輪，讓我一下吧！還可以再比12年！」

演出前一天，李友廷意外失眠，直到天亮才睡，「我昨天整個睡不著，等我意識到睡不著，已經7點，早知道吃個助眠藥。一躺在床上，滿腦子都是今天表演的細節和新的創作，想寫歌，腦袋都不停的在寫東西！」演唱會將於晚間7點半在Legacy登場，1200張門票完售，全場爆滿！