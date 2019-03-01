邵翔送3C產品被嫌沒心意　隔年「大禮」小蠻給滿分！

記者李欣容／台北報導

邵翔在《你有念大學嗎？》飾演律師蔡小剛，默默守在安心亞身旁，無疑是個暖男角色，他認為角色性格和自己很像，私下更曾透過觀察女友小蠻習慣與喜好，買到連女友都說好的生日禮物。

▲小蠻、邵翔感情穩定，一起成立工作室 。（圖／翻攝自小蠻臉書）

邵翔曾在小蠻生日時送她Mac的筆電，自認超實用，但小蠻卻覺得沒心意，沒有打動她。邵翔銘記於心，開始默默觀察小蠻喜好，發現她只要看到電影《美女與野獸》，就會不自覺說「真希望我也有一朵玫瑰花」，且小蠻平常喜歡音樂盒，邵翔因此上網找到一座永生花式的音樂盒，隔年生日買來送給她。

請繼續往下閱讀...

▲小蠻情人節時放閃 。（圖／翻攝自小蠻臉書）

小蠻收到後驚喜萬分，直說：「千萬不能問女生『你喜不喜歡這個』，一定要無形中搜集情報！」更浪漫的是，在電影中玫瑰花的寓意象徵著「愛」，連送禮都悄悄在放閃。

▲邵翔送小蠻永生花音樂盒 。（圖／相親相愛工作室提供）

除此之外，邵翔回訊息速度很快，就算在聚會也會接電話，若有人問起，他也大方說，「我女朋友打來。」給足小蠻安全感，對她而言，生活中不經意的小事，遠比送貴重禮物還來得重要。

▲邵翔給小蠻很大安全感，是愛情長跑重要原因。（圖／相親相愛工作室提供）

