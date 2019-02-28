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葉全真罕見曬萌照！　「羊角」頭飾替氣爆癱瘓姐妹打氣

記者李欣容／台北報導

「羊角姊妹」林黛甄和陳姿予4年多前因高雄氣爆被炸傷，導致脊椎損傷下半身癱瘓，從此只能坐在輪椅上仰望世界，今（28日）她們出發前往日本參加競速輪椅42公里全馬賽程，出發前張景嵐與短跑名將陳傑還特地南下為她們加油打氣，葉全真雖在韓國出差，也特別找了羊角頭飾拍了萌照，替她們加油。

▲▼ 葉全真、羊角姐妹 。（圖／葉全真、李長榮教育基金會照片提供）

▲葉全真戴羊角頭飾替「羊角姐妹」加油。（圖／葉全真、李長榮教育基金會照片提供）

張景嵐主動要求體驗驗競速輪椅，才試轉操場一圈就已氣喘吁吁。更難想像比賽時要在2小時10分之內轉動19,090圈，讓張景嵐驚呼：「無法想像42k到底會有多累！」

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▲▼張景嵐下場親身體驗競輪的辛苦 。（圖／李長榮教育基金會照片提供、葉全真提供）

▲▼張景嵐（右）下場親身體驗競輪的辛苦。（圖／李長榮教育基金會照片提供）

「羊角姊妹」經歷高雄氣爆前其實鮮少運動，卻在前年10月決定參加比賽，沒日沒夜地練習，她們也在臉書寫下：「也許我們更應該珍惜過程的美好，我們還是要上進努力啊！還是要相信愛情的是吧。」讓加油團張景嵐反被她們鼓勵。

▲▼張景嵐下場親身體驗競輪的辛苦 。（圖／李長榮教育基金會照片提供、葉全真提供）

除了張景嵐外，蕭敬騰、譚艾珍、歐陽靖及蔡阿嘎也拍攝影片，影片中眾人用雙手手指比出羊角的手勢要幫「羊角姊妹」注入滿滿的加油心意。

而藝人葉全真原本就認識「羊角妹」陳姿予，在得知她們前往東京，人還在韓國出差的她趁空檔找到羊角頭飾拍了萌照，要給予她們最大的支持。

▲▼張景嵐下場親身體驗競輪的辛苦 。（圖／李長榮教育基金會照片提供、葉全真提供）

葉全真希望她們可以好好享受整個比賽的過程，因為光是參賽就足以證明她們最與眾不同的人生態度與驕傲，也是讓葉全真萬分佩服的地方。

▲▼張景嵐下場親身體驗競輪的辛苦 。（圖／李長榮教育基金會照片提供、葉全真提供）

▲葉全真在韓國出差，特別找羊角頭飾拍萌照。（圖／葉全真提供）

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

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