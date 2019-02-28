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台12歲神童馮羿再登艾倫秀！　收「臉部鑲鑽」10萬驚喜大禮

▲▼馮羿二度上艾倫秀 。（圖／野火樂集提供）

▲馮羿二度上艾倫秀 。（圖／野火樂集提供）

記者盧薇淩／台北報導

年僅12歲的台灣烏克麗麗神童馮羿去年9月首次登上美國超級節目「艾倫秀」（Ellen Show），今年2月又接到節目的邀請演出，原來是主持人艾倫（Ellen DeGeneres）非常喜愛馮羿的演奏熱情，並且知道他正在為自己的首張創作專輯進行錄音工作，非常希望馮羿的音樂才華能被全球觀眾知道，再度力邀演出。

馮羿在農曆春節後特別接受節目的邀請，是「艾倫秀」首位在短短不到5個月又重登該節目的演出嘉賓。馮羿對第二次再上這個超級大節目顯得輕鬆許多，也說第一次上節目，對於環境及流程不太熟悉，所以彩排後糊裡糊塗就上了台；這次他特別演出九○年代美國車庫搖滾最紅的代表團Nirvana《Smells Like Teen Spirit》，以烏克麗麗飆出屬於搖滾的憤怒感，讓當他演出結束，艾倫和現場所有觀眾更是起立尖叫歡呼，「第二次再來，因為對整個節目團隊比較熟悉了，跟工作人員和Ellen比較熟，所以整個表演的表現就比較好，而且艾倫也更親切，講話也更好笑。」

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▲▼馮羿二度上艾倫秀 。（圖／野火樂集提供）

▲馮羿短短5個月上艾倫秀2次。（圖／野火樂集提供）

另外，艾倫秀的節目製作單位為了這次演出，特別跟馮羿的經紀公司「野火樂集」苦思要在節目中送馮羿的禮物，經紀公司知道馮羿最大的願望就是成為一名搖滾吉他手，於是提出送電吉他的要求，節目單位還特別交代公司不能事先透露，因此當馮羿在節目中知道艾倫送他的是知名品牌「FENDER」的電吉他及音箱，要市價約十萬台幣，也是獲得過18座葛萊美獎音樂家艾瑞克．克萊普頓（Eric Clapton）的御用品牌，而艾倫還在音箱貼上自己的臉部鑲鑽圖案，讓馮羿驚喜到目不轉睛，不斷地說：「超酷的！」

▲▼馮羿二度上艾倫秀 。（圖／野火樂集提供）

▲馮羿收到知名品牌電吉他。（圖／野火樂集提供）

馮羿開心地講：「艾倫秀對我來說最好玩的橋段，就是送禮物的橋段，第一個是我覺得這個橋段很好玩很有特色，她送的東西都也很特別，像第一次就送了用樂高積木做的烏克麗麗，真的可以彈，第二次就送了把電吉他還有很漂亮的音箱，上面還有Ellen的臉！」他接著還說：「然後禮物送出來的時候，我第一眼先是被電吉他吸引，接著就被這個很漂亮的音箱吸引，因為上面有有很多鑽石貼紙和Ellen的臉！」

馮羿在節目中也告訴艾倫，在台灣電視上播出的艾倫秀沒有上中文字幕，艾倫搞笑地回說：「所以台灣人只是看著我坐在沙發那邊，都不知道我在講什麼嗎？」讓馮羿對她的超快反應印象深刻，覺得艾倫講話真的超級好笑。

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