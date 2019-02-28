安心亞自曝曾和女生交往　療情傷「她」陪身旁

記者李欣容／台北報導

安心亞在三立《你有念大學嗎？》和禾浩辰曖昧，未料卻殺出程咬金吳品潔，只不過吳品潔搶的不是禾浩辰，而是女主角安心亞，打破了傳統偶像劇設定，跌破眾人眼鏡。安心亞也坦言過去曾因情傷對女生動心，但只短暫交往3天，對於粉絲敲碗女女吻，她大方說，若劇情需要完全沒問題。

▲▼ 吳品潔、安心亞《你有念大學嗎？》譜出女女戀 。（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）

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吳品潔坦言，剛開始真的以為貞怡這角色是要和安心亞搶禾浩辰，未料180度大翻轉，讓她顧不了迷茫，趕緊找女同志朋友惡補。

反觀安心亞則是在開拍前就和製作人聊過劇情走向，當時提到這件事她也覺得有趣，從那時起就期待和吳品潔會有不一樣的互動。

▲▼吳品潔、安心亞最新一集中有共浴戲碼。（圖／三立提供）

至於正式演出時，會不會覺得簡貞怡（吳品潔 飾）這個角色，比禾浩辰飾演的陽副總還會撩妹？安心亞認為2人各有特色，還無法分出勝負，「因為陽副總是比較幼稚可愛的撩，簡貞怡是比較直接，各有各的好！」

對於女女的交往，安心亞坦承，「有一段時間失戀時，有一位女性朋友在我身邊陪我哭，陪我走過那段日子，真的有心動，和她短暫交往了3天。」

而吳品潔也曾被女同志青睞過，並認為她們容易守護對方，覺得對於同志的情感，一段穩定的關係得來不易。不少觀眾期待女女吻，安心亞表示若劇情有安排願意嘗試，吳品潔則笑說：「安心亞真的是超可愛，我可以！」更透露本週將有共浴劇情，要粉絲期待。