《驚奇隊長》萌貓Goose直播！52分鐘只見貓咪晃來晃去　躺床打呼嚕

文／十月凱文



漫威超級英雄電影《驚奇隊長》即將上映，這一回故事將回到90年代，帶領我們一探卡蘿丹佛斯（Carol Danvers）這位超級英雄的起源，以及她為何才是「復仇者聯盟」的秘密武器，飾演「驚奇隊長」的就是奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson），為了演出該片，她積極健身苦練武術長達9個月，才能夠完美詮釋。

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不過《驚奇隊長》真正的超人氣爆紅新星，竟然是橘貓Goose。

這隻可愛的橘貓叫做「Goose」，當初漫威一釋出海報，點讚率最高的竟然不是女主角「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯，而是這隻可愛的萌貓「Goose」，在漫畫中也是卡蘿的寵物貓，但這隻貓，其實大有來頭。沒錯，這其實是一隻威力強大的外星生物，隸屬於外星種族「Flerken」。



（圖／翻攝自Twitter／Captain Marvel）

在漫畫中，這隻貓名為 Chewie（這個名字是致敬《星際大戰》系列的Chewbacca），電影版則改為Goose，是致敬《捍衛戰士》的經典角色「呆頭鵝」，這隻貓的嘴巴可以開展出許多觸手，當作防禦以及攻擊的武器，同時這隻貓也聽得懂人類的語言。

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然而在電影版《驚奇隊長》當中，這隻貓是一隻普通的貓，還是威力強大的外星生物呢？咱們飾演「神盾局局長」尼克弗瑞的山謬傑克森（Samuel Leroy Jackson）最近可能說溜嘴了。



▼局長不小心說溜嘴的訪問



在這支訪談中，當山謬傑克森被問到是否願意與橘貓組隊演出一部警匪喜劇時，他竟脫口說「好啊，片名就叫做《尼克弗瑞（Nick Fury）與Flerken》吧」，似乎暗示這隻貓真的就是漫畫中的強大外星生物。

山謬傑克森在《驚奇隊長》當中相當愛貓，但他現實中其實對寵物沒有特別情感，不過由於片中的Goose是由四隻貓同時扮演，分別是Reggie、Archie、Rizzo和Gonzo，主要是一支貓咪團隊，不過山謬常常會在片場與這些貓一起玩，對他來說，這些貓可說是撫慰了他這個硬漢的內心。

全世界的人都愛Goose！

就連漫威影業自己的官方頻道，先前甚至特地直播Goose的日常生活，長達52分鐘，讓我們一探這隻可愛橘貓的平常，瞬間引來28萬人次網友欣賞，單純看一隻可愛的貓走來走去而已。



▼Goose的完整直播



Goose的可愛，讓漫威影業還特別做了一支專屬給牠的預告，在這支預告中，請來布麗拉森、山謬傑克森不斷講出許多讚美的話，正當山謬傑克森害羞表示「謝謝妳這樣稱讚我」的時候，沒想到布麗拉森卻是在稱讚Goose，誇讚牠高雅又聰明，讓神盾局長也只好尷尬認同說「好啦，我也是在稱讚牠」。



▼漫威影業特別做了一支專屬給Goose的預告

如此撼動整個漫威宇宙，為了這麼可愛的橘貓Goose，你怎能不看《驚奇隊長》呢？