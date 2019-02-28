ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚奇隊長》萌貓Goose直播！52分鐘只見貓咪晃來晃去　躺床打呼嚕

文／十月凱文

漫威超級英雄電影《驚奇隊長》即將上映，這一回故事將回到90年代，帶領我們一探卡蘿丹佛斯（Carol Danvers）這位超級英雄的起源，以及她為何才是「復仇者聯盟」的秘密武器，飾演「驚奇隊長」的就是奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson），為了演出該片，她積極健身苦練武術長達9個月，才能夠完美詮釋。



不過《驚奇隊長》真正的超人氣爆紅新星，竟然是橘貓Goose。

這隻可愛的橘貓叫做「Goose」，當初漫威一釋出海報，點讚率最高的竟然不是女主角「驚奇隊長」卡蘿丹佛斯，而是這隻可愛的萌貓「Goose」，在漫畫中也是卡蘿的寵物貓，但這隻貓，其實大有來頭。沒錯，這其實是一隻威力強大的外星生物，隸屬於外星種族「Flerken」。

▲▼橘貓Goose。（圖／翻攝自Twitter／Captain Marvel）
（圖／翻攝自Twitter／Captain Marvel

在漫畫中，這隻貓名為 Chewie（這個名字是致敬《星際大戰》系列的Chewbacca），電影版則改為Goose，是致敬《捍衛戰士》的經典角色「呆頭鵝」，這隻貓的嘴巴可以開展出許多觸手，當作防禦以及攻擊的武器，同時這隻貓也聽得懂人類的語言。

請繼續往下閱讀...

然而在電影版《驚奇隊長》當中，這隻貓是一隻普通的貓，還是威力強大的外星生物呢？咱們飾演「神盾局局長」尼克弗瑞的山謬傑克森（Samuel Leroy Jackson）最近可能說溜嘴了。

▼局長不小心說溜嘴的訪問

在這支訪談中，當山謬傑克森被問到是否願意與橘貓組隊演出一部警匪喜劇時，他竟脫口說「好啊，片名就叫做《尼克弗瑞（Nick Fury）與Flerken》吧」，似乎暗示這隻貓真的就是漫畫中的強大外星生物。

山謬傑克森在《驚奇隊長》當中相當愛貓，但他現實中其實對寵物沒有特別情感，不過由於片中的Goose是由四隻貓同時扮演，分別是Reggie、Archie、Rizzo和Gonzo，主要是一支貓咪團隊，不過山謬常常會在片場與這些貓一起玩，對他來說，這些貓可說是撫慰了他這個硬漢的內心。

全世界的人都愛Goose！

就連漫威影業自己的官方頻道，先前甚至特地直播Goose的日常生活，長達52分鐘，讓我們一探這隻可愛橘貓的平常，瞬間引來28萬人次網友欣賞，單純看一隻可愛的貓走來走去而已。

▼Goose的完整直播

Goose的可愛，讓漫威影業還特別做了一支專屬給牠的預告，在這支預告中，請來布麗拉森、山謬傑克森不斷講出許多讚美的話，正當山謬傑克森害羞表示「謝謝妳這樣稱讚我」的時候，沒想到布麗拉森卻是在稱讚Goose，誇讚牠高雅又聰明，讓神盾局長也只好尷尬認同說「好啦，我也是在稱讚牠」。

▼漫威影業特別做了一支專屬給Goose的預告
 如此撼動整個漫威宇宙，為了這麼可愛的橘貓Goose，你怎能不看《驚奇隊長》呢？

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

十月凱文, 漫威, 電影, 驚奇隊長, 卡蘿丹佛斯, 奧斯卡影后, 布麗拉森, 山謬傑克森, 寵物, 萌貓, 外星喵, , Goose

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 威爾史密斯退出《自殺突擊隊》續集！「死射」不演了…原因曝光
  2. 被逼走「30樓雲霄飛車軌道」　詹子晴怒譙製作人髒話
  3. 13歲兒助攻女神媽媽再婚！　竹內結子「確定閃嫁」小4歲師弟
  4. 紅髮艾德秘婚！聖誕節「娶回高中同學」　為老婆預留專屬刺青
  5. 張秀卿過年黏老公胖5KG！　急求醫「仍想懷孕當媽」
  6. 《X戰警：黑鳳凰》正式預告「大反派開外掛」　網崩潰：萬磁王會死掉
  7. noovy吉他手Hank退團倒數！　「最後演出」確定在台北
  8. 獨／潘奕如赴歐街頭表演　睽違5年《追夢女伶2.0》確定加場！
  9. 《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得
  10. 寧可信其有！台女直播主奈奈「筆仙請不走」當場折斷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366