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《甘味》女星首爾「絕美婚紗」曝光！　忍零下10度也值得

記者李欣容／台北報導

女星江泳錡曾在三立《甘味人生》演出蕭景鴻（阿弟）老婆賴恬心一角，去年底她赴韓國拍婚紗，忍著零下10度低溫完成美照，但因韓方作業較慢，等了半年才給照片，建議要去韓國拍婚紗的人，要提早半年拍，而她也將在3月3日與三立監製男友楊煥訂婚，5月11日完婚。

▲▼ 江泳錡韓國婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

▲▼江泳錡韓國婚紗照，素雅路線居多。（圖／江泳錡提供，下同）

江泳錡去年10月就計畫好要到韓國拍婚紗，拍攝之餘順便替服飾店批貨，行程緊湊讓她大嘆：「只能隔天去補貨，不然當下真的沒辦法，就只有死路一條，會累死！」

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婚紗大部分都在南怡島拍攝，為了美照忍著零下10度穿禮服，男友倒是受不了喝了燒酒暖身，看到成品後她相當滿意，韓國大部分走素雅、唯美路線，若是想拍歐洲風格，只能在台灣婚紗基地拍。

▲▼ 江泳錡韓國婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

▲▼ 江泳錡韓國婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

她也分享此行心得，「韓國做頭髮歸做頭髮，化妝歸化妝，如果想多變化不建議去韓國，他們沿路會有個叫『姨母』的人跟著，會幫妳做小造型，但不像台灣是大造型變化，只能講髮型千萬不能盤起來！因為梳開會很困難，我後來還是到攝影棚另外請化妝師幫忙，是麻煩別人的，不然一般攝影棚是不會管的。」

▲▼ 江泳錡韓國婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

江泳錡現在正在拍《你有念大學嗎？》，劇中飾演櫃姐A辣，婚後她仍會繼續接戲，直言若有好劇本也想多嘗試，「拍戲很好玩啦，還是會，上通告什麼的，像我現在訂婚，也是要趕快跟劇組請假。」

▲▼江泳錡台灣婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

▲▼江泳錡台灣婚紗照，風格多變還有歐洲宮廷風，唯美動人。（圖／江泳錡提供，下同）

▲▼江泳錡台灣婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

▲▼江泳錡台灣婚紗照 。（圖／江泳錡提供）

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你有念大學嗎, 江泳錡, 甘味人生

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