男星性侵女按摩師遭押26天獲釋！　受害者堅不和解…日媒：坐牢挫咧等

▲新井浩文涉性侵女按摩師，被羈押26天獲釋。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

40歲日本男星新井浩文（本名：朴慶培）因涉嫌在家中性侵女按摩師，本月1日遭到警方逮捕，27日檢方、辯護律師展開攻防戰，最後以日幣500萬元（約台幣140萬元）獲得保釋。由於女方不願和解，他將可能面臨5年刑責。

據日媒《日刊體育報》報導，新井浩文在2018年7月要求派遣女按摩師到家中服務，並性侵女方、強壓施暴，事件調查將近半年，被警方要求搜索調查，隨後遭到經紀公司公開解約，形同開除。他被羈押超過26日，不斷透過辯護律師提出保釋申請，27日一度保釋獲准，但是東京地檢不服提出抗告，導致保釋卡關，最後法院仍維持保釋決定，離開警視聽瞬間，現場100多名記者搶拍，導致現場一片混亂。

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▲東京地檢署一度提出抗告，新井浩文保釋卡關。（圖／翻攝自推特）

▲新井浩文以日幣500萬獲釋。（圖／翻攝自推特）



新井浩文近年演出眾多電視劇、電影，演技深獲肯定，涉及性侵案事件爆發後，除了遭到經紀公司解約開除，更影響參演電影取消上映，或是延期，曾演出的電視劇則由電視台緊急找演員取代，露臉畫面全部刪光。

除了演藝事業重創，新井浩文未來將面臨入獄！由於受害女性堅持不願和解，他涉嫌強制性交罪被檢方起訴，如果和解便是3年刑期獲緩刑5年，但是這次的狀況並未和解成功，他將面對5年的刑期。

事實上，日本娛樂圈性侵遭問罪的事件頻傳，但是鮮少有被判入獄的例子，包括星二代高畑裕太2016年性侵飯店女員工，最後雙方和解獲不起訴；女記者伊藤詩織站出來，指控遭TBS高層山口敬之性侵，以「證據不足」不起訴，小出惠介被控性侵未成年少女獲不起訴，TOKIO前成員山口達也強制猥褻未成年女高中生獲緩起訴處分等。新井浩文被起訴強制性交罪，在女方堅持不和解下，有可能成為史上第一個被判性侵罪成立的男藝人，同時全案持續審理中，法界分析2個月內會展開第一次公審，2次公審內後將會做出判決。