男星性侵女按摩師遭押26天獲釋！　受害者堅不和解…日媒：坐牢挫咧等

▲新井浩文涉性侵女按摩師，被羈押26天獲釋。（圖／翻攝自推特）
記者陳芊秀／綜合報導
40歲日本男星新井浩文（本名：朴慶培）因涉嫌在家中性侵女按摩師，本月1日遭到警方逮捕，27日檢方、辯護律師展開攻防戰，最後以日幣500萬元（約台幣140萬元）獲得保釋。由於女方不願和解，他將可能面臨5年刑責。
據日媒《日刊體育報》報導，新井浩文在2018年7月要求派遣女按摩師到家中服務，並性侵女方、強壓施暴，事件調查將近半年，被警方要求搜索調查，隨後遭到經紀公司公開解約，形同開除。他被羈押超過26日，不斷透過辯護律師提出保釋申請，27日一度保釋獲准，但是東京地檢不服提出抗告，導致保釋卡關，最後法院仍維持保釋決定，離開警視聽瞬間，現場100多名記者搶拍，導致現場一片混亂。
▲東京地檢署一度提出抗告，新井浩文保釋卡關。（圖／翻攝自推特）
▲新井浩文以日幣500萬獲釋。（圖／翻攝自推特）
新井浩文近年演出眾多電視劇、電影，演技深獲肯定，涉及性侵案事件爆發後，除了遭到經紀公司解約開除，更影響參演電影取消上映，或是延期，曾演出的電視劇則由電視台緊急找演員取代，露臉畫面全部刪光。
除了演藝事業重創，新井浩文未來將面臨入獄！由於受害女性堅持不願和解，他涉嫌強制性交罪被檢方起訴，如果和解便是3年刑期獲緩刑5年，但是這次的狀況並未和解成功，他將面對5年的刑期。
事實上，日本娛樂圈性侵遭問罪的事件頻傳，但是鮮少有被判入獄的例子，包括星二代高畑裕太2016年性侵飯店女員工，最後雙方和解獲不起訴；女記者伊藤詩織站出來，指控遭TBS高層山口敬之性侵，以「證據不足」不起訴，小出惠介被控性侵未成年少女獲不起訴，TOKIO前成員山口達也強制猥褻未成年女高中生獲緩起訴處分等。新井浩文被起訴強制性交罪，在女方堅持不和解下，有可能成為史上第一個被判性侵罪成立的男藝人，同時全案持續審理中，法界分析2個月內會展開第一次公審，2次公審內後將會做出判決。
セラピストの女性に性的な暴行をした罪で起訴された俳優の新井浩文被告（40）について、東京地方裁判所は保釈を認める決定を出し、27日夜、警視庁本部からおよそ１か月ぶりに保釈されました。https://t.co/0ImFXXCmmU#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/2niegNs4vz— NHKニュース (@nhk_news) 2019年2月27日