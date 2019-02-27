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Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

記者李湘文／綜合報導

藝人Selina參加陸綜《女兒們的戀愛》，跟男星張軒睿在節目上約會，近期還一起到平溪去放天燈。不過，她因為有燒傷陰影，在放天燈時害怕退縮，被貼心的張軒睿安撫，事後害羞坦言：「那一秒鐘還不錯，還滿有安全感的。」

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲Selina跟張軒睿去放天燈約會。（圖／翻攝自芒果TV國際）

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Selina跟張軒睿一起去放天燈，從許願開始，在紙面上寫下滿滿的願望，希望父母、妹妹、狗狗Pinky都能健康。張軒睿不忘留個願望給Selina，替她許願「感情順利，找到疼她的人，幸福快樂」，讓對方超滿意，高高興興地準備去點火，把乘載願望的天燈放到空中。

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲Selina因為心裡有陰影，看到火緊張變臉，被張軒睿看在眼裡。（圖／翻攝自芒果TV國際）

不過，Selina因為是第一次放天燈，加上過去曾經嚴重燒傷，看到火點起來之後，就開始陷入不安。她抓著天燈，先是問「我的手會熱熱的嗎」，接著臉色越來越僵硬，也開始緊張發抖、直說「我會怕」，之後更因為不敢再抓著天燈，急到尖聲大喊「可以放了嗎」，恐懼之情都寫在臉上。

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲張軒睿貼心注意到Selina情緒不對。（圖／翻攝自芒果TV國際）

從Selina變臉開始，張軒睿就注意到不對勁，聽到她大叫，馬上出聲：「放吧放吧，妳放吧。」然後自己負責把天燈送上天空，也用開玩笑的方式分散對方注意力。他事後坦言，知道Selina怕火，也看出當時對方已經慌了，所以跳出來安撫，「這些事情我會放在心底，但我會用行動告訴她，或者是提醒她，幫她注意一些她可能沒有想到的。」

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲Selina放天燈被火嚇到大叫，張軒睿貼心安撫。（圖／翻攝自芒果TV國際）

▲張軒睿的貼心舉動讓Selina淪陷。（圖／翻攝自芒果TV國際）

至於Selina，之後接受節目組採訪，說起這段放天燈小插曲，坦言被張軒睿感動：「他懂我的感受。雖然我們從來都沒有聊過這件事情，但是我覺得他有這一方面的體貼，滿感人的。」她回想當時的狀況，還有些不好意思起來，害羞笑了：「那一秒鐘還不錯，還滿有安全感的。」被節目組調侃為「突然淪陷」。

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關鍵字

Selina, 任家萱, 張軒睿, 女兒們的戀愛

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