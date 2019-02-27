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快訊／勝利親赴警局！遭大陣仗包圍：我會誠實接受調查

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名團體BIGBANG勝利近來紛擾不斷，26日被爆出通訊軟體的對話流出，疑似吩咐合作的商家「叫小姐招待台灣客人」，27日再度挖出，2年前在越南夜店遭當地媒體拍攝的照片，疑似吸食「快樂氣球」（笑氣）助興，再度引起軒然大波。風波延燒多天，他27日晚間首度現身警局接受調查，面對媒體大陣仗包圍，他也表示「我會誠實接受調查」。

▲▼勝利現身警局 。（圖／翻攝自Mydaily）

▲▼勝利現身警局，記者大陣仗包圍。（圖／翻攝自mydaily）

▲▼勝利現身警局 。（圖／翻攝自Mydaily）

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勝利27日晚間約9點（台灣時間晚間8點）穿著正式西裝現身首爾地方警察局，面對大批媒體的追問，他雙手交叉擺在身前，誠懇地表示：「希望早日洗脫冤屈，我會誠實地接受調查，造成大家生氣、心煩，我再次致上最高歉意。」他表示，上午親自向警方請願要求對自己展開調查，並信誓旦旦表示「會做毛髮檢測」，希望藉此澄清與案件毫無關係。

▲▼勝利現身警局 。（圖／翻攝自Mydaily）

▲勝利向警方請願調查自己。（圖／翻攝自mydaily）

南韓知名夜店「Burning Sun」近日遭爆供客吸毒、迷姦女性，勝利過去身為該夜店理事難辭其咎，成為韓網撻伐的對象。怎料，《SBS》再度揭露，他與合作的夥伴商討提供性招待的對話，YG雖一概否認爆料，仍無法撫平網友對他的憤怒，為了證明清白，從事件發生近1個月來，27日首度現身警局配合調查。

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