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陳昭榮愛女曝光！19歲陳品兒「神韻飄仙氣」激似劉亦菲

記者李欣容／台北報導

陳昭榮近來積極經營直播事業，今（27日）帶女兒陳品兒出席記者會，婚後低調的他，不願女兒被貼上「星二代」標籤，甚至學及欄位父親名字都寫爸爸（阿公）的，但拗不過女兒的明星夢，只好替她引薦記者，直說：「這是第一次，也是最後一次。」

▲▼ 女兒陳品兒勇闖星路，陳昭榮要她勇敢面對 。（圖／翰成數位直播照片提供）

▲女兒陳品兒勇闖星路，陳昭榮要她勇敢面對 。（圖／翰成數位直播照片提供）

陳昭榮個性低調，結婚生子後也沒讓妻兒曝光，甚至小孩學籍上，父親的欄位還是寫阿公的名字。陳品兒笑說，有次老師發現聯絡簿上簽著「陳昭榮」3字，得知她的「生父」就是八點檔一哥，從那刻開始，她的成績單和聯絡簿簽名處就常被裁下。

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▲▼ 女兒陳品兒勇闖星路，陳昭榮要她勇敢面對 。（圖／翰成數位直播照片提供）

▲陳品兒不顧父親反對，執意進入演藝圈。（圖／翰成數位直播照片提供）

至於女兒這樣算不算已經出道？陳昭榮斬釘截鐵地回答說：「不算！」因為在陳昭榮認定裡，至少要有作品播出才算是出道，陳品兒在一旁補充如今已經接下大愛的戲，演出女主角的小時候，算是跨進演藝圈了。

▲▼ 女兒陳品兒勇闖星路，陳昭榮要她勇敢面對 。（圖／翰成數位直播照片提供）

▲陳品兒166公分，48公斤，身材姣好。（圖／翰成數位直播照片提供）

陳品兒從小乖順、聽話，唯獨進演藝圈這件事相當堅持，還瞞著爸爸到蔡宓潔導演的劇組當場記，訂便當、打雜都不覺得累，後來有工作人員發現身分，還傳訊息給陳昭榮問，需不需要特別照顧，沒想到陳昭榮竟婉拒，「你就當她是我養女就好！」

▲▼ 女兒陳品兒勇闖星路，陳昭榮要她勇敢面對 。（圖／翰成數位直播照片提供）

陳昭榮出道30年，深知當藝人的辛苦，勸退不成不如幫她一把，替她介紹記者，剩下的就由她自己摸索，今陳品兒今面對媒體的應對做得很好，讓陳昭榮意外，但仍堅持不教她演戲，不推薦工作，但希望將來她若有成就，記得回饋社會就好。

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