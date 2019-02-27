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坎城影展評審團主席公布！《神鬼獵人》墨西哥導演阿利安卓出任

記者洪文／綜合報導

第72屆坎城影展公布評審團主席，由《鳥人》、《神鬼獵人》墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）出任。坎城影展主席皮埃爾（Pierre Lescure）表示：「他是一個大膽、充滿驚喜的電影工作者，有著堅定理念，是這個世代的藝術家。我們很高興歡迎他回到這裡。」

金球獎入圍名單《神鬼獵人》最佳導演阿利安卓崗札雷伊納利圖Alejandro Gonzalez-Inarritu。（圖／CatchPlay提供、達志影像）

▲《神鬼獵人》導演阿利安卓崗札雷伊納利圖。（圖／達志影像、翻攝自Youtube）

阿利安卓崗札雷伊納利圖2000年處女作《愛是一條狗》便進入坎城影展影評人周單元，更奪下評審團大獎，2007年的《火線交錯》首次進入坎城影展主競賽單元，一舉拿下最佳導演，2015年《鳥人》運鏡大量採用一鏡到底的手法，具體化了他一直追求的極致「臨場真實感」，獲得奧斯卡最佳影片、導演、原著劇本3項大獎，隔年《神鬼獵人》連莊奧斯卡最佳導演。

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對於接下評審團主席工作，阿利安卓崗札雷伊納利圖表示：「坎城影展對我來說是非常重要的影展，它開啟了我的職業生涯，今年很榮幸以評審團的身分回歸是極大的榮譽，電影串起全世界，一直是這個影展的核心，有幸見證來自全球各地優秀以及新銳電影工作者的作品，這是一種喜悅與責任，我們將充滿熱情和奉獻。」

坎城影展去年評審團主席為凱特布蘭琪，她創造了歷史性的一刻，在影展期間帶著82位女性電影工作者站出來抗議，所有人身上配戴著「50/50」胸章，支持5050x2020的運動，希望推動2020年實現法國電影業男女工作平等。

第72屆坎城影展將在5月14日至25日舉行。

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坎城影展, 阿利安卓崗札雷伊納利圖

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