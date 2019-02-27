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離婚官司擱一邊！　裘莉罕見帶6個孩子全員出席電影首映會

記者張靖容／綜合報導

國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）於25日晚間，罕見的帶著6個子女，出席位於紐約的克羅斯比街酒店（Crosby Street Hotel）一部名為《The Boy Who Harnessed the Wind》的電影首映會。

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像）

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與6個孩子。（圖／達志影像）

安潔莉娜裘莉總共有6個孩子，分別是來自柬埔寨的養子Maddox（17歲）、 來自越南的養子Pax（15歲）、來自衣索比亞的養女Zahara（14歲）、親生女兒Shiloh（12歲），還有2個10歲的龍鳳胎，女兒 Vivienne和兒子Knox。這次裘莉能夠跟6個孩子一同亮相，全是因為之前與布萊德彼特打離婚官司，暫時獲得6個孩子的全部撫養權。至於稱為暫時的撫養權是因為，Pax和Shiloh曾經明確向裘莉表示，想和爸爸布萊德彼特一起住，這讓裘莉之後想要爭取6個孩子的撫養權將更為困難。

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裘莉的6個孩子也因為日漸長大，對於藝術及電影的世界展現越來越多的興趣，想必將來在紅地毯上，看見6個孩子的身影並不會是一件困難的事情。

《The Boy Who Harnessed the Wind》這部電影由演員奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）執導兼參演，改編自2009年同名回憶錄，內容講述一位來自馬拉威的13歲少年，幫助自己的村莊蓋一個風力渦輪發電機的故事。

▲奇維托·艾吉佛。（圖／翻攝自臉書／12 Years a Slave）

奇維托·艾吉佛。（圖／翻攝自臉書／12 Years a Slave）

其實在不久前，裘莉才帶著4個孩子，出席朋友Prune Nourry位於紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art），所舉辦的紀錄片《Serendipity》首映會，該片講述Prune Nourry的抗乳癌心路歷程，當時裘莉還在首映會上，發表了一段對這部紀錄片的看法：「我很榮幸，能夠站在這裡支持我的朋友Prune Nourry，這部紀錄片是如此的獨特、富有勇氣又扣人心弦，是一部向女人靈魂致上最高敬意，並且，全方位探索一個真正藝術家心靈轉變的優秀紀錄片。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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