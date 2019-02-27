美麗的錯誤！鄭愁予差點當演員　考邵氏被錄取..因這點告吹

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王殷正洋、小百合、林文俊等人27日出席詩人鄭愁予詩歌慈善演唱會記者會，詩人鄭愁予專程自美返台與歌手及詩壇好友蕭蕭等人話家常，他是當代漢語詩歌最具代表性的詩人之一，也是在漢語讀者中最具知名度、廣受歡迎的台灣詩人，也在記者會上透露，年輕時本想進入音樂圈，還報考演員考試，差點成了演員。

▲鄭愁予（中）差點當演員，左起為林文俊、小百合、鄭愁予、李奕青、殷正洋。（圖／華風文化）

請繼續往下閱讀...

鄭愁予透露，年輕時本想進入音樂圈，還差點當了演員，他說：「預備軍官退伍後，去報考邵氏影業公司演員，結果錄取了，因為當兵是英語聯絡官，當時年齡還不能出境，才沒有當成演員。」談到詩譜上曲，在西方特別的多，談到民謠體的音樂，他說離別的歌比較動人，「情歌當然動人，但情歌好到一個程度就無法表現，但離別的歌比較深層比較有層次。」而鄭愁予的知名詩作《錯誤》就是首離別的歌。

「鄭愁予詩歌慈善演唱會～愁予之歌」將於3月15日在台中國家歌劇院大劇院演唱，由殷正洋、小百合、林文俊來詮釋他的作品，曲目按照詩人創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到晚年對人生悲憐。演出由財團法人基督教門諾會附設黎明教養院主辦，演出結餘所得捐作公益。