ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／品冠5歲兒自拍片：幫我傳給JJ叔叔！唱整首《小酒窩》萌爆

記者盧薇淩／台北報導

品冠日前帶著5歲兒子Jayden及4歲女兒Vivian到台北小巨蛋看林俊傑（JJ）演唱會，Jayden平時喜歡拿著平板電腦聽流行歌，他特別喜愛JJ歌曲，演唱會上聽到《小酒窩》興奮跟著唱；品冠也透露，Jayden還自拍演唱《小酒窩》的影片給他說：「爸爸，你可以幫我傳給JJ叔叔嗎？」但怕打擾JJ，品冠只好說了「善意的謊言」，以沒有JJ聯繫方式為由暫時先私藏。

▲▼品冠兒子喜歡看林俊傑 。（圖／經紀人提供、資料照／記者李毓康攝）

▲品冠5歲兒子Jayden（右）是林俊傑粉絲。（圖／經紀人提供、資料照／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

Jayden平常喜歡聽流行音樂，品冠帶他到錄音室錄音，Jayden不吵不鬧，對於耳機、錄音設備十分感興趣，爸爸跑商演時，他也靜靜在一旁跟著彩排、演出，對音樂頗有天份。日前林俊傑在小巨蛋開唱，兩個孩子吵著要看演唱會，品冠訂了包廂，和家人及朋友一同欣賞，他笑說：「妹妹幾乎全程坐在我的大腿上，要我抱著她跟節奏一起搖晃。」

而Jayden則是和品冠大唱《小酒窩》，當被鏡頭拍到，還羞澀地躲起來，雖年僅5歲還不能精準唱出歌詞，但幾乎整首歌的旋律都掌握，足見對偶像JJ的喜愛。看完演唱會仍意猶未盡，Jayden還自拍演唱《小酒窩》影片，請爸爸轉給JJ叔叔，但品冠怕打擾到JJ，最後假藉沒聯繫方式先「私藏」，激勵Jayden日後練好唱歌、鋼琴，拍好完整影片再傳給JJ看。

▲▼ 品冠兒子Jayden 。（圖／品冠經紀人提供）

▲Jayden在演唱會上大唱《小酒窩》。（圖／經紀人提供）

此外，品冠26日過47歲生日，恰巧爸爸24日、老婆3月2日生日，一家人一起慶生，空暇時到陽明山、野柳及貓空走走散步，生日當天，岳父母還特別煮了咖哩牛肉、鱸鰻魚湯、香菇雞等美食慶生，共享天倫之樂。至於兩個寶貝孩子，生日當天一早就跑到品冠房間喊「生日快樂」，他笑說：「他們說要請我吃麥當勞大餐，被我吐槽回去，是你們想吃的吧！哈哈。」

▲▼品冠兒子喜歡看林俊傑 。（圖／經紀人提供、資料照／記者李毓康攝）

▲品冠26日剛過生日，全家和樂慶生。（圖／經紀人提供）

品冠透露，Vivian一直吵著夫妻倆再生一個妹妹，還稱自己能幫忙照顧，但考量2個孩子已足夠，也不希望沒時間陪伴，只好笑著說：「我有你們倆兄妹已經很幸福了，而且妳有一個會陪你玩的哥哥已經很棒啦。」而哥哥Jayden則在一旁冷冷撂話：「我不要，家裡如果再有一個妹妹的話，會吵死人！」

▲▼品冠兒子喜歡看林俊傑 。（圖／經紀人提供、資料照／記者李毓康攝）

▲品冠今年正在籌備新專輯及演唱會。（圖／經紀人提供）

提及生日願望，品冠感嘆說，自己將到「知天命」之年，事業上想趁還有機會時，再繼續拚一把，新專輯及演唱會已開始籌備中，希望能圓滿順利。日前他剛搬新家，希望能離孩子地學區更近，花了半年準備新居，問及是否和老婆起爭執？他說：「跟老婆其實沒什麼可以吵的，因為她只對陽台比較有要求，要有個小天地種花草、喝咖啡、喝茶、聊天，其餘都是我決定，我們也會一起討論每一個細節，這樣才有共同打造我們的愛窩的感覺。」

推薦閱讀

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

醫外遇PO靠北女友！超渣舉動100%吻合《炮仔聲》　釣出男星「神回覆」

瑞莎小時候被狂酸「怎麼12歲就懷孕」　淚揭童年陰影！

《炮仔聲》陳冠霖掛男主角被休假！　爆不滿「陳志強配角搶戲」

趁老婆不在台灣！　黃鐙輝遭爆夜會「G奶宅男女神」

企鵝妹半夜喝茫「醉倒東區路邊」！　直播開趴崩壞…6000人看影片傻眼

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

品冠, 林俊傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 八爺嫩妻「A→D」罩杯激增！　產後2周「凸肚消失了」
  2. 美麗的錯誤！鄭愁予差點當演員　考邵氏被錄取..因這點告吹
  3. 《101》第4季「逼簽5年合約」　韓網爆氣：Wanna One呢？
  4. 混血男神大秀「超粗手臂」　羅平開唱《你是我的花朵》
  5. 《東宮》甜虐交加觀眾全瘋了！　劇組鬆口「拍雙結局」網暴動
  6. 一句「我們都在」得知婚變　黃小柔：愛紗只擔心家人難過
  7. 獨／品冠5歲兒自拍片：幫我傳給JJ叔叔！唱整首《小酒窩》萌爆
  8. 陳昭榮愛女曝光！19歲陳品兒「神韻飄仙氣」激似劉亦菲
  9. 萊恩雷諾斯「放鳥女兒下課」消失1年！老婆氣炸：拒看皮卡丘
  10. 被路人叫住…當他面喊「我喜歡王俊凱！」　王源高EQ化尷尬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366