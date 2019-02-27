獨／品冠5歲兒自拍片：幫我傳給JJ叔叔！唱整首《小酒窩》萌爆

記者盧薇淩／台北報導

品冠日前帶著5歲兒子Jayden及4歲女兒Vivian到台北小巨蛋看林俊傑（JJ）演唱會，Jayden平時喜歡拿著平板電腦聽流行歌，他特別喜愛JJ歌曲，演唱會上聽到《小酒窩》興奮跟著唱；品冠也透露，Jayden還自拍演唱《小酒窩》的影片給他說：「爸爸，你可以幫我傳給JJ叔叔嗎？」但怕打擾JJ，品冠只好說了「善意的謊言」，以沒有JJ聯繫方式為由暫時先私藏。

▲品冠5歲兒子Jayden（右）是林俊傑粉絲。（圖／經紀人提供、資料照／記者李毓康攝）

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Jayden平常喜歡聽流行音樂，品冠帶他到錄音室錄音，Jayden不吵不鬧，對於耳機、錄音設備十分感興趣，爸爸跑商演時，他也靜靜在一旁跟著彩排、演出，對音樂頗有天份。日前林俊傑在小巨蛋開唱，兩個孩子吵著要看演唱會，品冠訂了包廂，和家人及朋友一同欣賞，他笑說：「妹妹幾乎全程坐在我的大腿上，要我抱著她跟節奏一起搖晃。」

而Jayden則是和品冠大唱《小酒窩》，當被鏡頭拍到，還羞澀地躲起來，雖年僅5歲還不能精準唱出歌詞，但幾乎整首歌的旋律都掌握，足見對偶像JJ的喜愛。看完演唱會仍意猶未盡，Jayden還自拍演唱《小酒窩》影片，請爸爸轉給JJ叔叔，但品冠怕打擾到JJ，最後假藉沒聯繫方式先「私藏」，激勵Jayden日後練好唱歌、鋼琴，拍好完整影片再傳給JJ看。

▲Jayden在演唱會上大唱《小酒窩》。（圖／經紀人提供）

此外，品冠26日過47歲生日，恰巧爸爸24日、老婆3月2日生日，一家人一起慶生，空暇時到陽明山、野柳及貓空走走散步，生日當天，岳父母還特別煮了咖哩牛肉、鱸鰻魚湯、香菇雞等美食慶生，共享天倫之樂。至於兩個寶貝孩子，生日當天一早就跑到品冠房間喊「生日快樂」，他笑說：「他們說要請我吃麥當勞大餐，被我吐槽回去，是你們想吃的吧！哈哈。」

▲品冠26日剛過生日，全家和樂慶生。（圖／經紀人提供）

品冠透露，Vivian一直吵著夫妻倆再生一個妹妹，還稱自己能幫忙照顧，但考量2個孩子已足夠，也不希望沒時間陪伴，只好笑著說：「我有你們倆兄妹已經很幸福了，而且妳有一個會陪你玩的哥哥已經很棒啦。」而哥哥Jayden則在一旁冷冷撂話：「我不要，家裡如果再有一個妹妹的話，會吵死人！」

▲品冠今年正在籌備新專輯及演唱會。（圖／經紀人提供）

提及生日願望，品冠感嘆說，自己將到「知天命」之年，事業上想趁還有機會時，再繼續拚一把，新專輯及演唱會已開始籌備中，希望能圓滿順利。日前他剛搬新家，希望能離孩子地學區更近，花了半年準備新居，問及是否和老婆起爭執？他說：「跟老婆其實沒什麼可以吵的，因為她只對陽台比較有要求，要有個小天地種花草、喝咖啡、喝茶、聊天，其餘都是我決定，我們也會一起討論每一個細節，這樣才有共同打造我們的愛窩的感覺。」