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扶正小三！倪安東深夜帶管罄回家睡　停車場激吻全被攝

倪安東、管罄這對被法院認證的不倫男女，即便吃上官司、名聲全毀還是堅情依舊，18日本刊直擊兩人看電影約會，返家時在停車場已經按捺不住慾火，嘴對嘴啾不停，最後手牽手回到同居小窩，不甩外界眼光照樣愛得火熱，「小三」管罄走過風雨仍緊緊拴住腥夫倪安東，有望扶正變成正宮長相廝守。另外一度傳聞管罄有了，如今看來她的小腹平平，懷孕傳聞只是空包彈而已。

圖文／鏡週刊

18日傍晚本刊直擊倪安東與管罄現身誠品電影院，全身黑的兩人出現在公共場合，起先還刻意保持距離裝不熟，兩人買了晚間9點《真寵》的電影票，便在松山文創園區散步打發時間直到電影開演。

2/18，23：28，本刊18日直擊倪安東與管罄約會看電影，兩人深夜前往取車，由管罄掏腰包付了停車費。
 
 

23：31，倪安東與管罄禁不住雙方愛火猛烈，在停車場就開始索吻交換口水，如入無人之境。

【不倫啾不停1】愈不倫愈火辣　倪安東管罄停車場激吻直擊

請繼續往下閱讀...

23：33，倪安東跟管罄身高、體型頗為相襯，還有默契地一身黑衣，似乎是想在公共場合裝低調。

直到晚間約11點半電影演完，不倫男女的深夜戲碼才正要開始，倪安東與管罄下了停車場取車，看來心情不錯的兩人繳完停車費往倪安東座車走去，也不過短短的路程，小倆口卻如膠似漆連啾好幾次，在本刊攝影面前頻頻交換口水，看起來就像是熱戀中的情侶。

23：41，將座車停在八德路巷內後，倪安東與管罄十指緊扣準備返回愛巢。

23：47，管罄緊緊依偎在倪安東身旁，由男友開門進屋，兩人看來已經同居一段時日熟門熟路。

進入旁若無人境界的倪安東跟管罄，還好有堅守安全駕駛的原則平安抵達目的地，兩人最後把車停在台北市八德路巷內，似乎已按捺不住熊熊愛火，倪安東十指緊扣管罄不願分離、還用小跑步的方式飛奔回兩人愛巢，深夜在空蕩蕩的大馬路上突然當起 Running Man，看來是想急著回家滅火。

倪安東前妻Vivi上演大逆襲，不但控告管罄跟倪安東，還爆出倪安東嫖妓等事蹟，讓不倫男女形象掃地。

倪安東前年7月在個人網站認錯懺悔，與前妻離婚收場，但已經難挽救形象跟事業。（翻攝自倪安東臉書）

倪安東跟管罄2017年6月爆出不倫戀，雖然事件爆發後讓倪安東跟管罄形象全毀，不過兩人沒因出軌不倫分道揚鑣，反而是情比金堅打死不分離，去年中就有人宣稱目擊兩人現身東區、衣著寬鬆的管罄看起來還疑似有孕，但被經紀人否認。

今年初管罄低調現身金穗獎入圍記者會，現場問起她感情打死不鬆口，原來到現在還是戀愛ing，過去下半身非常活躍的倪安東沾了那麼多女人，如今看來管罄最深得他心、到現在還在一起。




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