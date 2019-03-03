洪瑞珍三明治南韓分店破百！限定「芒果口味」偶像都愛吃

文／Shanny

去年初在弘大商圈開設第一家海外分店後，來自台灣的「洪瑞珍三明治」開始被韓國人稱為「台灣國民美食」，但應該有許多台灣朋友對這稱呼感到問號，甚至說根本沒聽過洪瑞珍，所以這究竟是什麼烏龍事件呢XDD

▲洪瑞珍三明治遠近馳名 。（圖／桃猿提供）

中部知名的餅家「洪瑞珍餅店」1947年在彰化北斗創立，後來研發以美乃滋取代奶油的「洪瑞珍三明治」成為搶手商品，不僅在台灣有不肖人士以洪瑞珍三明治進行團購詐騙，也曾有人帶到香港高價販售，總之是個美味到引人犯罪的三明治啊！

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雪妮也是在大學時代受到朋友強力推薦，才知道洪瑞珍三明治簡單的美味，目前韓國僅短短一年不到，展店數量已經破百，成為首爾街頭很容易撞見的連鎖美食之一，這天剛好在上岩洞店電視台對面看見小小的店面，立刻進去重溫一下那已模糊洪瑞珍記憶。

洪瑞珍三明治(홍루이젠 샌드위치)

Official Website：http://www.taiweifood.com

Official Facebook：https://www.facebook.com/hungruichenkorea

（圖／翻攝自韓巢）

雪妮所到訪的上岩店，位於數碼媒體城站附近那一大堆電視台對面，各位熟知的音樂放送《M!Countdown》和《Music Core》，以及許多電台節目的錄影地點，全都是位於這個區域，所以我猜想許多迷妹應該都會經過這裡XD

地址：서울 마포구 상암동1655

營業時間：8:00-21:00

（圖／翻攝自韓巢）

但常逛弘大的朋友應該會對弘大分店的位置比較熟悉，所以也一起把位置資訊和營業時間放進來給大家參考，位於停車場街上一個小小窄窄的店面，某次突然瞧見也是：「唷？原來在這」的反應。

地址：서울 마포구 홍익로3길 25, 2,3층

營業時間：11:00-22:00

在台灣是老餅店旗下的產品，店面風格傳統樸實，但在韓國則以現代風格打造店鋪，以差異性選材讓小空間的純白牆面有了層次，利用店內包裝三明治的彩色外帶盒堆成高牆，和招牌上相同的紅色三明治插畫也很俏皮可愛，在視覺設計首先就對了韓國年輕世代的眼。

我記得大學時第一次嚐到「洪瑞珍三明治」招牌口味時，覺得就只是一般的火腿起司蛋三明治，不解它大紅的理由在哪裡。台灣早餐店製作三明治的歷史已不可考，我們從小吃到大的三明治好像就是這樣，甚至火腿起司蛋三明治現在便利商店都能買到。

但洪瑞珍當初改變三明治大多使用「黃奶油」抹土司再夾餡料的方式，轉以「美乃滋」取代，並以「甜口味」作為口味開發方向，也許從小就是「美乃滋派」的台灣孩子覺得這口味理所當然，但甜甜的洪瑞珍三明治就剛好很對嗜甜的韓國人的胃呢！

除了招牌火腿三明治（W1,800）和起司三明治（W1,700）這些熱門選項，還有讓我在店裡眼睛發光的愛文芒果三明治（W1,800），韓國人真的非常喜歡芒果，我喜歡的IDOL們也各個都是芒果狂熱者，似乎「台灣＝芒果」這樣。

飲品選項也包括台灣近幾年手搖店很熱賣的黑糖鮮奶（W3,000），以及韓國定番美式咖啡（W2,500）、拿鐵咖啡（W3,000）。

店內小小的點餐區大約塞7個客人就動彈不得了，迅速打包三個讓我很好奇的芒果三明治就離開了，很搶手的芒果口味一人僅限購三個。

芒果三明治左右各一層芒果切片，中間是起司片和美乃滋夾心，在土司的部分洪瑞珍有特別講究軟綿度，白綿彈牙的口感很不錯，芒果薄片雖然不及台灣的愛文切塊香甜濃郁，但搭配微甜的美乃滋還是有展現出獨有的香氣，這組合很新奇、意外的還蠻能接受，

朋友們吃完另外兩個三明治，也說沒有原本想像的不搭，不曉得台灣的據點有沒有機會用我們的芒果優勢，也推一下芒果口味。

我的IDOL們不只喜歡台灣芒果，男團Golden Child的勝民也說他很喜歡洪瑞珍三明治，所以這次春節《偶運》金僮飯席的早餐，就出現洪瑞珍的「招牌火腿三明治」和香蕉牛奶的搭配了，雖然飯經說這是勝民和普閔一起挑選的，但怎麼看都像是裴氏SET啊！

結尾來個洪瑞珍三明治TMI，三明治包裝用白色油紙包裝可不是為了假文青，而是比用透明塑料袋更能保鮮，總之是個美味小技巧^^

Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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