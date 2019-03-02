高中有這種同學一定暈船！我心目中的國民初戀：伊藤健太郎

文／薇琪吳
兩年前我很沉迷的日劇《我不是無法結婚，是不婚》（台譯：熟女不嫁），
飾演女主角初戀對象的伊藤健太郎，讓我驚為天人！
當時那心跳不止的激動感，至今仍然回味無窮。
還記得原本因為題材關係，不是很有興趣，
不抱期望的打開了第一集來看。
沒想到劇情演到女主角的高中回憶時，
竟然拍得超級唯美、超級浪漫！
當時看到初戀對象健太郎的回眸一笑，
真的立馬淪陷，有這種高中同學誰不會沉船！
還一直很激動的跟朋友說，
這個國民初戀到底是從哪裡找來的！
甚至沉迷到做了高中回憶篇ep1-10的全剪輯。證據在這個連結
之後當然想也不想，馬上收入後宮。
雖然每次跟別人說，我很喜歡健太郎，
都要補一句「不是姓坂口的那個。」
幸好，今年21歲的伊藤健太郎，
這兩年來不但越來越紅，演技也大幅躍進。
還拿下了日本奧斯卡最佳新人獎，
入圍了日本藍絲帶賞最佳新人獎、最佳男配角兩項提名。
希望2019年，我心目中的國民初戀
也要一直順風順水的起飛啊！（喊）
（以上圖片皆翻攝自Facebook／aoao.tt.co.jp）
薇琪吳
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