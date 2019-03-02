高中有這種同學一定暈船！我心目中的國民初戀：伊藤健太郎

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文／薇琪吳

兩年前我很沉迷的日劇《我不是無法結婚，是不婚》（台譯：熟女不嫁），

飾演女主角初戀對象的伊藤健太郎，讓我驚為天人！

當時那心跳不止的激動感，至今仍然回味無窮。

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還記得原本因為題材關係，不是很有興趣，

不抱期望的打開了第一集來看。

沒想到劇情演到女主角的高中回憶時，

竟然拍得超級唯美、超級浪漫！

當時看到初戀對象健太郎的回眸一笑，

真的立馬淪陷，有這種高中同學誰不會沉船！

還一直很激動的跟朋友說，

這個國民初戀到底是從哪裡找來的！

甚至沉迷到做了高中回憶篇ep1-10的全剪輯。證據在 這個連結

之後當然想也不想，馬上收入後宮。

雖然每次跟別人說，我很喜歡健太郎，

都要補一句「不是姓坂口的那個。」

幸好，今年21歲的伊藤健太郎，

這兩年來不但越來越紅，演技也大幅躍進。

還拿下了日本奧斯卡最佳新人獎，

入圍了日本藍絲帶賞最佳新人獎、最佳男配角兩項提名。

希望2019年，我心目中的國民初戀

也要一直順風順水的起飛啊！（喊）

（以上圖片皆翻攝自Facebook／aoao.tt.co.jp）

薇琪吳

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