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理科太太囧被問「和衛生棉還有關嗎」　高EQ：我還沒停經

記者林彥君／台北報導

人氣網紅理科太太因面癱加上幽默口條，深受粉絲喜愛，理科太太今（26日）出席手機活動，透露因為「媽媽形象」，近期和廠商合作，接觸家電產品比較多，有媒體問她在選擇業配時，無關且不會考慮合作的項目是衛生棉嗎？理科太太展現高EQ，幽默回：「衛生棉跟我有關係呀！我還沒停經。」

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

理科太太的頻道有百萬人次訂閱，理科太太會注意網友反應，若有影片效果不有趣，會嘗試其他模式，維持粉絲的新鮮感。直來直往的理科太太說，不會因為訂閱人數而漲價，不過被問到談代言的價碼？理科太太搜尋台下工作人員求救，笑說：「那個誰，可不可以幫我回答？」

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

理科太太常和老公John在影片中同框，私下會和老公一起比賽玩手遊，對於使用手機的隱私，理科太太不會特別看老公手機裡的訊息，而自己的手機、電腦的密碼老公也一清二楚，夫妻間沒有秘密，「老公會自己解鎖，我的手機也沒什麼好看的，他不用擔心。」

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

▲理科太太SONY手機2019新品發表會站台。（圖／記者謝婷婷攝）

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