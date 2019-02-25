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奧斯卡／蔡依林恩人3年後「穿她禮服」登台！　網友服了：果然是國際蔡

記者潘慧中／綜合報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日舉行，得獎者固然是典禮重點，穿插表演也是一大亮點，女演員貝蒂米勒（Bette Midler）受邀演唱《愛·滿人間》歌曲《The Place Where Lost Things Go》，有眼尖網友發現，深V禮服是蔡依林3年前出席活動的戰服，讓不少粉絲驚呼：「果然是國際蔡！」

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貝蒂米勒頂著金色短髮登上奧斯卡舞台，一襲薄紗禮服充滿性感小心機，胸前開深V剪裁辣露東西半球、深邃事業線，下半身透視布料若隱若現初美腿，紅色基底加上白色花朵的配色，看起來十分青春有活力。

▲▼Bette Midler（圖／CFP）

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▲貝蒂米勒。（圖／CFP）

事實上，蔡依林2016年受邀前往紐約看秀時，便穿上相同禮服現身，她當時不畏寒冬選擇這件低胸禮服，及胸長髮微微遮住豪乳，水蛇腰和透視美腿全是亮點。林允當年事隔1個多月同樣穿上這套禮服，展現不同的自信風采。

▲蔡依林2016年就曾穿過同套禮服。（圖／翻攝自微博／蔡依林、蔡依林官方粉絲團）

呸姐低胸現身見卡卡走秀很興奮（圖／翻攝蔡依林微博）

▲林允。（圖／CFP）

值得一提的是，蔡依林2016年出席「Met Gala」時尚奧斯卡晚會後，特別發文感謝Bette Midler，「她知道我這東方女子對於環境的陌生給我溫暖的照顧！ 所以這故事告訴我們新生兒的確會特別感激那些對你特別照顧的老大！Respect !」兩人可說是蠻有緣分的。

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