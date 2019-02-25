奧斯卡／爆雞皮！女神卡卡、庫柏「貼臉」合唱《Shallow》　網暴動：親下去～

記者洪文／綜合報導

女神卡卡、布萊德利庫柏擔任第91屆奧斯卡頒獎典禮表演嘉賓，獻唱兩人主演電影《一個巨星的誕生》燒腦主題曲《Shallow》。兩人從頭到尾深情對旺，卡卡原汁重現電影高亢歌喉，唱到最後庫柏走到卡卡身邊坐下來，兩人貼臉看著彼此超浪漫，網友全暴動羞喊：「親下去！親下去！」

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏貼臉獻唱《Shallow》。（圖／CFP）



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女神卡卡親自參與《一個巨星的誕生》的電影歌曲，並且堅持每一首歌都要現場錄唱。當主題曲《Shallow》做出來時，庫柏一聽就說這首歌必須放在電影裡，不過他把原來獨唱改為男女對唱，作為電影主題曲。當第一支預告出來時，搭配短短的副歌，立刻驚艷全球觀眾，不過直到上映那一週才釋出完整歌曲，立刻登上告示牌排行榜，至今這首歌的流量已達1.48億人次。

這是電影上映之後，女神卡卡第二度布萊德利庫柏合體獻唱《Shallow》，兩人前一陣子才在美國拉斯維加斯舉辦演唱會合體，男方當時一開口演唱，就把大家帶回電影中，女神卡卡還趴在他的大腿上聆聽。女神卡卡接下來彈奏鋼琴，到了副歌時展現高亢、充滿感情的力量，這次換成布萊德利庫柏深情地凝望著，最後他們更緊擁在一起合唱，畫面十分有愛、感人，更有不少入戲的粉絲形容，就像是Ally成名後，邀請Jackson來到她的演唱會當嘉賓。