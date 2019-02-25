奧斯卡／皮克斯首位華裔女導　《超人特攻隊2》短片《包子》奪獎

記者洪文／綜合報導

皮克斯動畫電影《超人特攻隊2》正片前面短片《包子》（Bao）奪下第91屆奧斯卡最佳動畫短片，表現出亞洲家庭不善用言語表達情感，結局惹哭不少華人。這是皮克斯工作室製作的第20部短片，首度啟用加拿大華裔導演石之予（Domee Shi），成為皮克斯第一部由女性執導的短片。

▲▼皮克斯《超人特攻隊2》動畫短片《包子》劇照。（圖／翻攝自網路）



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導演石之予生於大陸重慶，2歲隨著父母移民至加拿大，2011年進入皮克斯實習，2015年受聘加入皮克斯工作室，擔任《腦筋急轉彎》動畫師，至今工作6年，也參與製作《恐龍當家》以及《超人特攻隊2》，而《包子》則是她首次執導，成為了皮克斯史上首位女導演執導的短片。

《包子》描述過度保護的媽媽面對愛子成長離家的孤獨感，讓她幻想包子變成可以自己操控的小孩養育，甚至阻攔兒子交女友，未料發生悲劇。由於導演石之予是家中獨生女，從小爸媽也對她過度保護，所以希望藉由「包子」這個媒介，探索父母與孩子之間的關係。

由於《包子》不少段落拍出媽媽包包子的過程，導演親自請教自己的媽媽擀麵皮、捏包子，因為畫食物是動畫界挑戰度最高的項目之一，必須親自體會箇中奧妙。全片沒有對白，導演希望消除語言障礙，透過燈光、場景設計講述這個故事，讓歐美國家了解不同文化。