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防彈MV觀看人口第二多國家！韓越合作節目開「美容院」

Steve Chung 鍾樂偉 Steve Chung 鍾樂偉

現職中大全球研究課程助理講師，並為韓國翰林大學言論情報學系博士候選人，..

文／鍾樂偉

可以預計，本周最受國際社會關注的，就是將在2月27及28日舉行、關乎全球安全問題，美國總統川普與北韓領袖金正恩第二次召開峰會的地方－越南河內市。

▲▼華信航空推金門遊日本東京、越南河內下龍灣優惠套裝行程。（圖／華信航空提供）

▲越南河內。（圖／華信航空提供）

美朝雙方挑選「越南」作為峰會場所，其歷史與它同時擁有美國與北韓的官方外交連繫，是兩個政府最後認為是最合適舉行會面的原因。但談起越南跟韓國的關係，近年除了透過越南國家足球代表隊，邀請了韓國籍朴恒緒擔任教練後，成績突飛猛進，因而拉近了兩國感情之外，韓越兩國在文化領域上的合作，也曾經在韓流對外傳播至東南亞的發展上，留下不少歷史印記。

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▲于正公司開拍新劇，故事神似《大長今》。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、于正）

▲韓劇在越南非常火紅。（圖／翻攝自韓網）

90年代末、2000年代初，曾經在韓國膾灸人口的劇集如《初戀》、《天橋風雲》、《冬季戀歌》、《大長今》及《巴黎戀人》，都曾在越南引起極大的熱潮迴響，因而有人說越南是韓流第一代取得海外市場成功的地方。究其原因，有一說是因為當年製作的韓劇類型，包括講到傳統家庭關係、朋友感情與人物思考方式，都與越南人的一貫生活及價值觀相吻合，因而容易使當地民眾產生共鳴。

只是，後來越南社會開始傳出限制韓國電視劇的聲音，還有中國與印度電視劇也繼韓劇後大舉進軍越南，韓越兩國在流行文化範疇下的合作，便慢慢減少。但是，越南年輕人消費韓劇的趨勢，卻是大體地維持著，而且韓流在越南發展的勢頭，也從原有的韓劇為主，陸續擴張至KPOP以及OST等領域。

▲▼美國男子上網神防彈少年團（BTS）JIMIN被老婆鬧離婚。（圖／CFP）

▲防彈少年團（BTS）MV第二多人觀看就是越南。（圖／CFP）

例如Super Junior、GOT7等KPOP偶像組合，會挑選越南作海外巡演的必訪之地；全球第二最多透過網絡觀看韓國男子天團BTS防彈少年團MV的國家人口，就是越南，還有第四多人觀看女團Blackpink MV的國家，也是越南。

KPOP以外，近來韓越兩國在電視節目上的合作，也有不少回暖跡象。新近的一個例子，就是韓國近年大受網民熱愛、72歲有「最強韓國婆婆Youtuber」稱號的朴寞禮，參與了由韓國UHD專用頻道UMAX和DIA網絡平台共同製作的綜藝節目《朴家的美容院》（박씨네 미장원），該節目就是挑選了在越南會安市的老城區內拍攝，講述朴婆婆開設美容院並經營的過程。

▲「最強韓國婆婆Youtuber」稱號的朴寞禮韓綜節目《朴家的美容院》（박씨네 미장원）。（圖／翻攝自YouTube／UMAX Pleasure）

▲韓國阿嬤級Youtuber在越南開《朴家的美容院》。（圖／翻攝自YouTube／UMAX Pleasure）

另一個例子就是韓國與越南最近共同合拍了一套網劇《About Youth》（어바웃 유스），分別在韓國光州與越南河內爲背景進行拍攝，主要講述越南女歌手Jangmi與車寶成等多位韓國網劇演員，共同追尋夢想的青春愛情故事。該網劇會在4月初於Naver TV與Youtube平台啟播。

隨著中國實施限韓令以後，韓流在中國市場的發展無可避免地受到不少影響，越南近年成為韓流產業另一大主力出口國，韓越兩國在流行文化合作計劃越來越多，相信會在當地引爆出第二次韓流熱潮。

▼韓越合作的綜藝節目《朴家的美容院》。（影片來源：YouTube UMAX Pleasure）

本文由鍾樂偉【越南，也大吹韓流文化之風？】授權提供

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關鍵字

越南, KPOP, 韓流, 韓劇, 日韓風

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