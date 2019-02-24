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《皓鑭傳》男星遭前女友恐嚇：搞死你！　「私密對話」全曝光

記者陳芊秀／綜合報導

21歲大陸男星趙弈欽在《皓鑭傳》扮演趙國太子「趙逸」，和姜梓新扮演的女神醫「殷小春」大談虐戀，因戲打開知名度。不過他23日被前女友威脅，並由老闆于正親自公開兩人得私密對話，掀起陸網高度關注。

▲▼趙弈欽被前女友恐嚇。（圖／翻攝自微博）

▲趙弈欽《皓鑭傳》扮演太子，被前女友恐嚇事件曝光。（圖／翻攝自微博）

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趙弈欽向于正透露，被前女友威脅不復合就搞死，因此心裡很害怕。他表示兩人談戀愛期間，「我所有的片酬都給她了，我自己身上現在一萬塊都沒有，然後她還動不動就恐嚇我，以至於我想脫身都沒辦法」，同時強調沒做錯過什麼事，但是前女友說演員是高危險體，只要發微博引起話題，就完蛋了，「她說她只要編得夠誇張就可以，我這一輩子就完了。」

▲▼男演員被前女友恐嚇，于正氣炸公開私密對話。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正透露旗下男演員被前女友恐嚇。（圖／翻攝自微博／于正）

兩人私訊截圖中，前女友語氣強硬說：「我現在給妳兩個選擇，第一你微博密碼給我自己注銷，戲別拍了滾回去，第二，你什麼都不用做你繼續，我要幹嘛你別管，你跟我對著幹」、「你這條船被我翻定了！」

▲▼男演員被前女友恐嚇，于正氣炸公開私密對話。（圖／翻攝自微博／于正）

▲前女友警告男演員：「你這條船我翻定了！」（圖／翻攝自微博／于正）

于正為自家藝人抱不平，除了公開兩人私訊內容、轉帳紀錄等，氣憤寫道：「什麼時候演員這一個職業成了眾矢之的，甭管有錯沒錯，謠言就能害死一個人，什麼世道？」他也回應自己如此義憤填膺，是因為心疼這個行業，「人到了我這個年紀，其他都不重要，就是喜歡活得真實一點，純粹一點！」

▲▼男演員被前女友恐嚇，于正氣炸公開私密對話。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正回嗆該名女子：「等著法庭見！」（圖／翻攝自微博／于正）

前女友身分火速被挖出，名叫湯夢欣，且態度依然強勢，對此于正回嗆「我家藝人自出道起拍的每一部劇不是我自己製作的，就是試戲試來的，唯一二部男主角都是我親自去聊的。還好他出道不久，每一部都可以查得清楚。至於你給他也打了錢，肯定有，那是生活費，他給了你全部的片酬和父母給的生活費，難道吃喝拉撒不需要花？要不要比比數額？然後別以為錢多就了不起，找水軍黑人也不會黑，清一色的機器刷+莫須有的罪名，太可笑了。」據悉，前女友還揚言到劇組去，趙弈欽被嚇到準備換飯店，兩人交往以來，男方已經給人民幣100多萬元（約台幣465萬元），其中還包括男方父母給的錢。

▲▼男演員被前女友恐嚇，于正氣炸公開私密對話。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正連發數則貼文，更透露這名前女友姓氏。（圖／翻攝自微博／于正）

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