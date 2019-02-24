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女歌手上節目唱歌…身後伴舞狂打臉！　「崩潰動作」網傻眼

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

 記者陳芊秀／綜合報導

24歲日本女歌手家入里歐（家入レオ）擅長詞曲創作，經常被選為日劇、電視節目主題曲，出道以來深獲年輕粉絲喜愛。她日前參加音樂節目《MUSIC STATION》演唱，更邀來世界級舞者TAKAHIRO合作，沒想到身後伴舞的激烈動作超搶鏡，掀起熱烈討論。

家入里歐演唱新歌《この世界で》（在這個世界），身穿黑色連身長裙，歌聲清亮，展現沉穩台風。不過她身後的舞者TAKAHIRO動作激烈，跟著鼓聲節奏動作不斷，先是瘋狂打臉、捧胸接著趴地連爬帶滾，甚至有瞬間倒立的高難度POSE，鏡頭更轉向伴舞投入的表情。

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▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲家入里歐開始唱歌，伴舞隨著鼓聲節奏狂打臉。（圖／翻攝自推特）

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲伴舞趴地連爬帶滾。（圖／翻攝自推特）

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲伴舞崩潰表情，節目直接拍特寫。（圖／翻攝自推特）

舞者的動作，其實是在呼應家入里歐歌詞中愛與痛的心情，不過強烈激動的演出，更博人眼球，網友錄下畫面「放3倍數來看看」、「舞蹈太驚人了都忘了聽歌」，還有人笑虧「這是地板導電」、「這是給跳舞的請了個伴唱的吧！」

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲伴舞TAKAHIRO還有倒立動作，速度太快被笑虧「地板導電？」（圖／翻攝自推特）

現年37歲的TAKAHIRO本名叫做上野隆博，18歲時靠獨學練舞，後來在美國參加舞蹈競賽節目獲得優勝，被《Newsweek》選為世界最受尊敬的100位日本人之一。他同時也為偶像女團「欅坂46」、舞台劇《美少女戰士》等擔任編舞。

▲家入里歐唱情歌，伴舞崩潰動作太搶鏡。（圖／翻攝自推特）

▲TAKAHIRO被譽為世界級舞者。（圖／翻攝自推特／上野隆博）

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