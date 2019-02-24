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防彈師弟、GOT7子團都要出道！3月KPOP回歸陣容太恐怖

文／米親妞

2019年到目前為止，歌手回歸的廝殺程度算是相對冷清，不過等到3月就不一樣了，強強開始浮上水面，新人要出道的、人氣歌手要回來的超～級～多，快來看看你等待的有沒有在這呢？

3/4：TXT

身為防彈少年團師弟、Big Hit娛樂的新起之秀，5人組男團TXT終於要出道了！出道專輯將會收錄5首歌曲，光是預購就已經超越10萬張，可能挑戰今年最強新人！

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3/4：INFINITE東雨

▲INFINITE東雨發表新輯。（圖／翻攝自官網）

（圖／翻攝自官網）

東雨出道9年，雖然發表過solo單曲，但個人專輯還是第一次！因為自己製作寫歌的關係，花了一點時間才推出，相信粉絲已經等不及了吧！

3/5：Jus2

▲GOT7新子團Jus2。（圖／翻攝自GOT7臉書）

（圖／翻攝自GOT7臉書）

GOT7的第二組小分隊誕生啦！由JB與有謙組成雙人組合，特別的是一出道就決定好了世界巡演，將以「LIVE」決勝負！主唱與舞蹈擔當的結合會蹦出什麼新火花，讓粉絲超期待！

3/6：Anda
▲YGX女新人ANDA。（圖／翻攝自YG-LIFE）

（圖／翻攝自YG-LIFE）

YG新創的YGX子品牌即將推出首位女歌手Anda，她曾在BIGBANG勝利的《1,2,3!》擔任主舞亮相，出道曲與The Black Label製作人R.Tee合作，而且這首歌本來是要給BLACKPINK唱的呢！

3/8：洪真英

▲洪真英。（圖／翻攝自洪真英IG）

（圖／翻攝自洪真英IG）

在綜藝十分活耀的洪真英，也別忘了她本來是歌手呢！即將睽違10年發表正規專輯，主打歌據說是80年代disco與韓國傳統Trot曲風的混合，推薦給想了解Trot的樂迷們！

3/11：EPIK HIGH

▲EPIK HIGH。（圖／翻攝自EPIK HIGH臉書）

（圖／翻攝自EPIK HIGH臉書）

EPIK HIGH離開YG娛樂後推的首張專輯，同時也將啟動歐洲與美洲的巡迴演唱會，而日前也有新聞報導他們簽給了愛戴兒、蕾哈娜、火星人布魯諾的美國經紀公司，看來以後會有更多海外活動吧？

3/28：DIA

▲女團DIA。（圖／翻攝自DIA臉書）

（圖／翻攝自DIA臉書）

經歷多次成員變動，現為8人女團的DIA確定於3月底回歸，去年因《WOO WOO》首度拿到音樂節目冠軍，這次主打歌也再度與王牌製作人「新沙洞老虎」合作啦！

以下則是預計在3月回歸，但尚未有明確日期，請歌迷耐心等待

BLACKPINK、MAMAMOO、朴春、NU'EST、禹奭 X 冠霖、朴志訓、鄭世雲、Super Junior藝聲、Stray Kids、MOMOLAND、宇宙少女、SONAMOO等，大家期待3月的回歸陣容嗎？

米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多米親妞專欄文章

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關鍵字

TXT, INFINITE, 東雨, GOT7, Jus2, EPIK HIGH, ANDA, 洪真英, DIA, KPOP, 日韓風

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