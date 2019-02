快訊／《Singin' in the Rain》導演史丹利杜寧逝世！　享耆壽94歲

▲美國經典電影《萬花嬉春》導演史丹利杜寧逝世。(圖/翻攝自網路)

記者陳芊秀/綜合報導

美國經典電影《Singin' in the Rain》(萬花嬉春)的導演史丹利杜寧(Stanley Donen)於23日逝世,兒子已經證實死訊,享壽94歲。他生前代表作《萬花嬉春》影響全球影壇,其中男主角雨中歌舞《Singing In The Rain》更是令後世影人爭相模仿。

史丹利杜寧身兼導演、製片人及舞蹈指導,和男星金凱利(Gene Kelly)合作《錦城春色》(1949年)、《萬花嬉春》(1952年),2部歌舞片爆紅影壇,被譽為「好萊塢音樂劇之王」,且《萬花嬉春》被視為史上最偉大的歌舞片之一,男主角在雨中獨唱的畫面成為經典,連時尚品牌GUCCI於2019春夏廣告大片,也是向該電影致敬。

史丹利杜寧是好萊塢黃金時代的導演之一,除了《萬花嬉春》,也執導奧黛麗赫本主演的電影《謎中謎》。他在1998年拿到奧斯卡榮譽獎,2004年榮獲威尼斯頒發終身成就獎,直到2012年都一直活躍電影圈。

