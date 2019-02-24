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快訊／《Singin' in the Rain》導演史丹利杜寧逝世！　享耆壽94歲

▲▼導演史丹利杜寧逝世。（圖／翻攝自網路、達志影像／美聯社）

▲美國經典電影《萬花嬉春》導演史丹利杜寧逝世。（圖／翻攝自網路）

記者陳芊秀／綜合報導

美國經典電影《Singin' in the Rain》（萬花嬉春）的導演史丹利杜寧（Stanley Donen）於23日逝世，兒子已經證實死訊，享壽94歲。他生前代表作《萬花嬉春》影響全球影壇，其中男主角雨中歌舞《Singing In The Rain》更是令後世影人爭相模仿。

史丹利杜寧身兼導演、製片人及舞蹈指導，和男星金凱利（Gene Kelly）合作《錦城春色》（1949年）、《萬花嬉春》（1952年），2部歌舞片爆紅影壇，被譽為「好萊塢音樂劇之王」，且《萬花嬉春》被視為史上最偉大的歌舞片之一，男主角在雨中獨唱的畫面成為經典，連時尚品牌GUCCI於2019春夏廣告大片，也是向該電影致敬。

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史丹利杜寧是好萊塢黃金時代的導演之一，除了《萬花嬉春》，也執導奧黛麗赫本主演的電影《謎中謎》。他在1998年拿到奧斯卡榮譽獎，2004年榮獲威尼斯頒發終身成就獎，直到2012年都一直活躍電影圈。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！


▲《萬花嬉春》男主角雨中獨舞的畫面成為影壇經典。（影片取自　YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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Singin' in the Rain, 萬花嬉春, 史丹利杜寧

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