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郁方善舉曝光「借錢私訊塞爆」　婉拒對方竟用上吊威脅

記者林彥君／台北報導

「幸福的媒婆」郁方為善不欲人知，為人母的她想到無法溫飽的弱勢小孩需要幫助，加上擔心孩童缺乏教育，因此走偏染毒，心疼哽咽：「我又哭了。」郁方熱心幫弱勢族群媒合師資、物資，甚至還幫忙介紹工作，沒想到善舉曝光後，引來缺錢民眾私訊借錢，讓她不堪其擾。

▲▼郁方。（圖／郁方經紀人提供）

▲郁方熱心公益。（圖／郁方經紀人提供）

郁方形容臉書私訊如雪花般飄來，網友私訊她「我缺錢，可以借我50萬元嗎？」還有人向她開口借80萬元，對方稱信用貸款下不來，身分證跟信用卡都可以抵押，甚至附上還款計畫，讓她當下傻眼，郁方認為對方「需要的應該是地下錢莊，而不是我。」

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郁方當下回應該位民眾私訊，「善款針對獨居老人跟弱勢小孩，天助自助者。」沒想到對方竟然嗆聲，「是不是因為我這邊沒有鎂光燈，所以不幫我。」讓郁方相當無言，對方被婉拒後仍不死心，瘋狂私訊，還稱「我姊姊上吊自殺死了，我在等你的一線希望。」讓郁方看完嚇傻。

有人叫郁方「幸福的媒婆」，綽號源自於郁方熱心的幫「把愛送出去」公益平台媒合，協助弱勢家庭，郁方近期得知汐止有兒童在寒暑假沒有營養午餐，私下求助台積電張忠謀夫人張淑芬，讓張淑芬在一次公開場合說出汐止區有孩童挨餓，引起政府相關單位關注，幫孩童解決吃飯問題。

▲▼郁方。（圖／郁方經紀人提供）

▲郁方。（圖／郁方經紀人提供）

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

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