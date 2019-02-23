《亂世佳人》克拉克蓋博孫子突離世！　享年30歲…姊悲慟：我的心碎了

▲克拉克蓋博的孫子過世，享年30歲。（圖／翻攝自IG／克拉克蓋博三世）

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢傳奇影星克拉克蓋博因經典電影《亂世佳人》走紅全球，擁有「電影皇帝」的封號，孫子克拉克詹姆斯蓋博（又名：克拉克蓋博三世）繼承演員衣缽，也是高顏值型男，沒想到孫子在美國時間22日早上9:11在德州家中去世，享年30歲。他的姊姊凱麗蓋博發文悼念：「我的心碎了。」

據美媒《Daily Mail》報導，克拉克蓋博三世在老家的床上時，被未婚妻發現已經沒有反應。他的姊姊凱麗蓋博在臉書寫下：「我的弟弟再也沒有醒來，我愛你，我也很抱歉沒辦法救你，我的心碎了，願你安息。」他的母親也透過IG證實死訊，「他今早去世了，我會永遠在你身邊。」

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▲姊姊凱麗蓋博發文悼念「我的心碎了。」（圖／翻攝自臉書）

克拉克蓋博三世5歲就開始踏入演藝圈，後來成為美國實境節目《出軌者》（Cheaters）的主持人，專門接受觀眾委託調查情人、另一半的出軌舉動，從2012年主持到2015年。他現在正在拍攝新片《日落黎明》，沒想到意外離世，也令粉絲相當心痛。

克拉克蓋博被美國電影學院選為百年來最偉大的男演員第7名，代表作《亂世佳人》是美國電影票房史上最賣座的電影，觀影人次高達2億人。他1960年因心肌梗塞在洛杉磯去世，享年59歲。

▲克拉克蓋博因《亂世佳人》走紅全球，被封為「電影皇帝」。（圖／翻攝自IG／克拉克蓋博三世）