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泰國版《Produce 101》MV曝光！　網一聽跪了「是去廟裡的感覺」

▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博） 

▲泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

記者陳芊秀／綜合報導

南韓選秀節目《Produce 101》誕生超級偶像的公式爆紅全球，除了出現陸版《創造101》，現在要出現泰國版了！泰國有節目徵選100位少女參賽，MV於近日曝光，不僅在當地掀起議論，畫面瘋傳到大陸被網友笑虧：「是去廟裡的感覺！」

泰國選秀節目《國民偶像》（ลูกทุ่งไอดอล）即將於3月9日播出，不過舞台畫面疑似南韓節目《Produce 101》，且節目募集素人少女報名，並提供泰銖100萬元（約台幣105萬元）當作勝出者的獎金，還有為期1年的經紀約，和南韓《Produce 101》的選秀方式有所不同。

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▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

▲泰國選秀節目推出MV，上百少女又跳又唱。（圖／翻攝自ZENSE Entertainment YouTube）

節目首度公開MV，C位女孩清唱泰國風歌謠，5人站在舞台最上方，接著曲風改為電子舞曲，燈光一亮100位少女身穿白色長T搭配短裙又唱又跳。不過舞台和MV風格，都被觀眾質疑抄襲韓版《Produce 101》，網友輪番留言「根本就是拷貝貼上」、「身為泰國人看到節目侵權很難過，請原諒電視節目主管的大腦，他一定要被起訴哈哈哈。」

▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

▲泰國網友質疑節目抄襲《Produce 101》。（圖／翻攝自推特）

此外，除了推特掀起質疑聲浪，大陸網友直接視為泰國版《Produce 101》，從參賽者顏值到歌曲都是討論焦點，眾人留言「想問一句，都是女孩嗎」、「求知慾讓我點進去，求生慾讓我出來」、「剛開始以為是佛經」、「我跪了」、「想知道年紀最大和最小是差多少」、「這是在幹嘛，群魔亂舞嗎」、「快拿水我要洗眼睛」、「泰國好看的妹子都去演戲了吧」、「有種去廟裡的感覺。」

▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

▲韓版《Produce 101》粉色階梯舞台，泰國新節目畫風相近。（圖／翻攝自推特）

▲▼泰國3月推出選秀節目，被質疑抄襲韓綜《Produce 101》。（圖／翻攝自推特、《新浪娛樂》微博）

▲陸網形容泰版節目MV，「有種去廟裡的感覺。」（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

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ลูกทุ่งไอดอล, Produce 101

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