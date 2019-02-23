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河成雲親自搶票「來陰的」！4次打亂粉絲...竟真的買到了

記者吳孟庭／綜合報導

粉絲追星為了搶票總是彷若一場戰爭，南韓團體Wanna One出身的河成雲最近即將開個人見面會，也決定來體驗一下激烈的搶票大戰，事前信誓旦旦「不用練習」，沒想到卻在搶票前出「陰招」，利用調虎離山之計支開粉絲，結果最後還真的給他買到票！

▲河成雲親自搶票「來陰的」！留言支開粉絲竟真的買到了。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

▲河成雲一開始信誓旦旦說不需要練習。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

河成雲在個人YouTube頻道「하성운 HASUNGWOON」上傳搶票實錄影片，明明沒有搶票經驗，卻很有自信地說「不需要練習」，不過為了以防萬一，他還是有作戰計畫，「我先到官咖（官方粉絲俱樂部）留言，分散他們的注意力，在空隙抓緊時間搶票。」

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▲河成雲親自搶票「來陰的」！留言支開粉絲竟真的買到了。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

▲河成雲作戰計畫就是分散粉絲注意力。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

他先在開始搶票前8分與前6分鐘兩次在官咖留言，果然就吸引粉絲到官咖互動，河成雲自信地伸伸懶腰，「現在還很輕鬆嘛～」後來又在3分前再度留下：請看這裡x8次，甚至在倒數前20秒再留言一次，就有粉絲苦笑「這樣真的無法集中啦」，讓他對著螢幕滿足「哈哈哈」得意大笑。

▲河成雲親自搶票「來陰的」！留言支開粉絲竟真的買到了。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

▲沒想到出現很多不知道的選項，河成雲一度慌張。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

隨著網頁時間倒數，河成雲連按3次F5重整網頁，卻是一片空白，慌張地說「應該不是我的電腦太爛吧」，甚至還雙手合十搓啊搓地，等到順利進入購票頁面後，本來自信滿滿的他卻整著人愣在電腦前，「防止？簡訊？我沒有啊、不對啊、什麼啊、下一步、要一般卡、喔？同意」等等，買票期間不斷發出各種慌張地語助詞。

▲河成雲親自搶票「來陰的」！留言支開粉絲竟真的買到了。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

▲搶到票的河成雲留下勝利者的微笑自拍。（圖／翻攝自YouTube／하성운 HASUNGWOON）

不過沒想到河成雲調虎離山之計還真的有效，在一陣慌亂後居然真的讓他買到票，連工作人員買都失敗，他試圖買第二次時，發現2分鐘內票全部賣光，想買也點不到了，臭屁對著鏡頭說，「怎麼這麼簡單？真的沒那麼特別嘛」。

▼河成雲搶票實錄。（影片來源：YouTube 하성운 HASUNGWOON）

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河成雲, Wanna One, 日韓風

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