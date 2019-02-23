小鐘曝當諧星「不要臉」3要點　現場聽完笑倒

記者林彥君／台北報導

鐘昀呈（小鐘）日前上台視《台灣名人堂》，出道近20年的他，曾一個月只有零星通告，經濟不好，當時告訴自己把握3個要點，「堅持、不要臉、堅持不要臉。」讓主持人侯乃榕聽完笑倒，小鐘幽默的勸藝人不要住在山上，「不然出門就走下坡。」

▲小鐘在節目上自彈自唱。（圖／台視提供）

小鐘曾和吳宗憲、劉畊宏及小馬組男團「咻比嘟嘩」，去年咻比嘟嘩在吳宗憲小巨蛋演唱會上合體，小鐘當時看著台下歌迷們，感性的認為「那一刻真的非常感動，覺得可以死在舞台上！」小鐘透露近期咻比嘟嘩將再出一首歌，笑說：「歌都寫好了，但金主憲哥就是一直不把錢拿出來。」

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在綜藝節目上效果十足的小鍾被稱為「B咖天王」，坦言從偶像到諧星的轉折、包袱很難拋去，「講笑話給大家聽是一件很幸福的事情，不介意B咖稱號，因為我喜歡『老二哲學』。」

小鐘在2013年自費出專輯，連媽媽都不看好的說「不如把錢拿去丟在水裡」，但小鐘認為「一輩子總要為夢想，做一次傻瓜。」談到唱歌眼神總是炯炯發光的小鐘，表示自己會一直唱下去，他在節目中自彈自唱《世界末日》和《嗚漆嗎黑》2首歌，讓主持人侯乃榕直呼：「有才華的男生真的很帥。」節目24日播出。

▲小鐘。（圖／台視提供）