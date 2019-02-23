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舒淇煮茶葉蛋忘關火「鍋子燒黑」　跑百米奔回宿舍差點鬧火災

記者林彥君／台北報導

中天美食真人秀節目《中餐廳》由趙薇擔任店長，與蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等到法國小鎮開設中式料理餐廳，在最新一集的節目中，舒淇挑戰料理台灣常見的「茶葉蛋」，沒想到竟然忘了關火便出門，直到屋主來電，才嚇得跑百米奔回宿舍，發現茶葉蛋已經燒黑，鍋子也燒壞了，差一點鬧火災。

▲▼舒淇在節目中多半擔任櫃台及外場。（圖／中天提供）

▲舒淇在節目中多半擔任櫃台及外場。（圖／中天提供）

王俊凱燒得一手道地四川菜，舒淇不只一次盛讚他是「被演藝事業耽誤的天才小廚神」，本週他與同樣來自四川的白舉綱擔任主廚，王俊凱做經典四川名菜芋兒雞，白舉綱則負責料理紅悶魚，兩人豪邁地在菜色裡加入各品種的辣椒，強調「只放了一點點」，沒想到法國客人辣到猛咳嗽、喝水喝不停，趙薇要兩位四川主廚「手下留情。」

20歲TFBOYS隊長王俊凱，除了會唱歌、會演戲，參與《中餐廳》拍攝後因有一手好廚藝更是加速圈粉，微博粉絲已經突破7000萬人次，與節目中的其他藝人前輩相比，粉絲數僅次於趙薇的8000萬人次，雖擁有千萬粉絲，但王俊凱是周杰倫（周董）的狂粉。

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▲▼王俊凱在節目中做四川菜，辣到不少法國客人。（圖／中天提供）

▲王俊凱在節目中做四川菜，辣到不少法國客人。（圖／中天提供）

王俊凱上週至吉隆坡拍攝廣告，還特地到周董推薦過的肉骨茶餐廳用餐，完全繞著周董打轉；不只如此，王俊凱在拍攝《中餐廳》期間，可以說是每集都在幫周董打歌，本週他邊做菜邊哼唱周杰倫Rap歌曲《三年二班》，有周杰倫的歌相伴，彷彿才有做菜的動力。節目每週日晚間10點播出。

▲▼舒淇在節目中多半擔任櫃台及外場。（圖／中天提供）

▲舒淇在節目中料理美食。（圖／中天提供）

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