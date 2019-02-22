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李佳芬曝韓冰求學受挫：上課時間走出教室，沒再回來

記者林彥君／台北報導

高雄市長夫人李佳芬日前上李四端主持的WIN TV《大雲時堂》，李佳芬談到大女兒的韓冰在求學過程中曾挫折。李佳芬透露因創校初期，埋首於辦學，忽略孩子的教育，「韓冰讀小一時，老師告訴我，韓冰常常上課上到一半，就走出教室，沒再回來。」李佳芬趕緊尋找教育書籍，讓女兒回到學習道路。

▲▼李佳芬上李四端。（圖／WIN TV提供）

▲李佳芬（左）上李四端的節目。（圖／WIN TV提供）

談到當選之後這一兩個月生活的改變，李佳芬笑稱：「有時全家人一覺醒來，會忘記家裡有一個市長。」韓國瑜自從當選那天開始，每天都會著急的說：「我必須要讓貨趕快出去，讓庶民經濟趕快上來。」

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李佳芬認為韓國瑜是一個浪漫、創新、不拘泥傳統觀念的人，她舉例，韓國瑜任職民代時，每到上班時間，橫跨台北縣到台北市的華中橋，常會塞的水洩不通，韓國瑜為此在質詢台上向當時的交通部長劉兆玄提議，「做一個熱氣球，把人從橋的一端載到另一端，以此解決交通運輸的問題。」當時交通部長只回一句：「你是不是在開玩笑？」

▲▼李佳芬上李四端的節目。（圖／WIN TV提供）

▲李佳芬上李四端的節目。（圖／WIN TV提供）

談到韓國瑜那16年淡出政壇的時期，李佳芬不諱言：「那段時間的調適，對一個40幾歲的男人來講，衝擊很大。」李佳芬回憶，曾要韓國瑜出去找工作，讓他感到很受傷，之後韓國瑜成為一個超級奶爸，「那時最常聽到他對小孩說的話就是，媽媽在睡覺，不要吵媽媽。」

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