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周杰倫拔戒指…吳建豪嚇出O字嘴！　合體林俊傑「桌上亮點」網笑炸

記者陳芊秀／綜合報導

藝人吳建豪和百億千金石貞善（Arissa）結束6年婚姻，如今正在美國洛杉磯散心中。恢復單身的他除了有周杰倫相伴，22日原來林俊傑也加入，看著好友變魔術拔戒指，網友更注意到桌上亮點「有奶茶！」

▲▼林俊傑合體周杰倫、吳建豪。（圖／翻攝自IG／林俊傑、周杰倫、吳建豪） 

▲周杰倫和吳建豪在洛杉磯旅行，更合體林俊傑。（圖／翻攝自IG／林俊傑、周杰倫、吳建豪）

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周杰倫在餐廳裡準備變魔術，先向林俊傑借來一只戒指，並找來服務生當見證，接著說「這樣拿出來沒意思」，話畢戒指就直接從指頭橫向蹦出來，當場把坐在一旁觀看的吳建豪嚇到變O字嘴，接著開心和服務生擊掌，3人難得合體更笑得大聲。

▲▼林俊傑合體周杰倫、吳建豪。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲周杰倫向林俊傑要戒指變魔術。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲▼林俊傑合體周杰倫、吳建豪。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

▲周杰倫拔起戒指，吳建豪嚇到變O字嘴。（圖／翻攝自微博／林俊傑）

此外，林俊傑面前正好有杯飲料，被網友狂猜是在喝奶茶，粉絲輪番提醒「林俊傑你不要跟他喝奶茶」、「杰倫請你喝奶茶了嗎」、「你不許和他一起喝奶茶！」周杰倫也在IG曬出連同舞蹈老師麥烝瑋的4人合照，讓網友驚呼「雙J合璧」、「單眼皮男神組合」，還有人期待「要合作了嗎」，合體照嗨翻大批粉絲。

▲▼林俊傑合體周杰倫、吳建豪。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫曬出合體照，網友敲碗合作。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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