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【馬欣專欄】第91屆奧斯卡　好萊塢光芒弱化的開始？

圖文／鏡週刊

奧斯卡這一屆入圍名單公布後，到現在仍不冷不熱的，這幾年奧斯卡的影響力愈來愈弱化，彷彿原來它代表的電影魔法也跟著失靈。我們很久沒有共同期待一個好萊塢巨星，也很久沒有期待史詩片出現大銀幕，好萊塢跟奧斯卡都碰到了難關，這次入圍最佳影片的電影風向，更是顯出弱化的原因。

這幾年。奧斯卡無論收視還是演出都一直被人唱衰，但並不意外，因這不只是平台使用習慣改變問題或是被劇集攻城掠地的問題，而是奧斯卡，這個有點嫌濫情但不失水準的獎項，何時從第91屆開始，連一個平實感人的故事，一個代表的人物主角都選不出來了。但這份溫情主義一直是奧斯卡的強項，也是聯繫世界上人們的原因。

誰也沒想到，或者只有我沒想過，此生會看到好萊塢電影光芒弱化的一天，無論各國頒獎典禮如何具有權威，但奧斯卡向來是全球最具有吸引力的獎項，因為它選出來的片雖不盡然最藝術，但至少是最老少咸宜且具品質的片。它是最普羅的，也是美國文化裡最強大的輸出品，同時引領著多個世代人的價值觀，但這樣的大獎，如今因為更形分眾的市場，娛樂型態改變分散人對電影的注意力，也受到考驗。

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巨星消失中　好萊塢明星失去絕對的票房魅力

生態的改變，讓人無法留神在同一件人事物上多久，對藝人也是如此。老實說，奧斯卡無可否認它就是個大秀，秀大牌明星集聚一堂的魅力，不過今年奧斯卡儘管媒體仍然炒得沸沸揚揚，但無可否認的，人們已經沒有像期待當年李奧納多狄卡皮歐（不管是否要唱衰他）、布萊德彼特、班尼迪克康柏拜區等人現身於紅毯那種萬眾矚目的熱勁，那種魅力所向披靡的大明星在今年期待度明顯變少，當然仍然有艾瑪史東、女神卡卡與布萊德庫柏等。但所謂絕對的票房巨星不再，好萊塢星光是青黃不接的狀況，一線女星如艾瑪史東、小珍妮佛、娜塔莉波曼等人，還難以達到當年妮可基嫚的地位。一方面再也沒有時尚大師如卡爾拉格斐（日前逝世）等人的加持，時尚環境改變，明星設計師的時代不再，因此也少了好萊塢與時尚界彼此哄抬的氣勢。

艾瑪史東在《真寵》飾演的下女，一路鬥爭成為女王親信，讓她入圍奧斯卡最佳女配角獎。（福斯提供）

　

迷信大堆頭特效　中生代女星的困境

而資深女星如茱莉亞羅勃茲等，或是年輕的安海瑟薇，即使演技進步，也難以到達當年梅莉史翠普等人的傳奇地位，因為缺乏好的抒情劇本，好萊塢電影的劇本荒直接衝擊的是專攻內心戲的女星星光，成為附屬角色居多。而男星也因為系列電影與大堆頭排場片太多，而失去了可以支撐全場的絕對魅力，對於奧斯卡這樣看熱鬧為主的獎項，五年來商業劇本荒下，逐步失去絕對的票房巨星是隱憂。

　

「最佳影片」入圍太政治正確　呈現品質落差的尷尬

而剛好第91屆的熱門電影口味相當分眾，以入圍最佳影片的名單來說，可以看出2018年的好萊塢電影較沒有突破之作，院線票房逐年下滑之際，電影品質與嘗試相對保守。只剩Netflix的《羅馬》勇敢地發揮，故事深刻有餘韻，但它有相當的門檻，並非老少咸宜的票房片，是否能通過奧斯卡這相對普羅的考驗，還很難說。

《一個巨星的誕生》入圍8項奧斯卡獎，女神卡卡（左）與布萊德利庫柏合唱的〈Shallow〉已贏得金球獎與葛萊美獎肯定。（華納提供）

《一個巨星的誕生》挾票房威力，入圍8項氣勢強，但導演庫柏仍有新人的生嫩，故事固然順暢，但人物塑造過於樣板且缺乏血肉；沒有足夠的內心戲支撐刻意狗血的劇情，使得角色缺乏獨特性格，靠配樂撐出人物記憶點。

《波希米亞狂想曲》固然滿足了樂迷思念的心加上主角原本的人生戲劇化，足以成全了一段經典的感人落幕，但沒有故事的餘韻，就是完成了一個階段的回顧，也是一部熱鬧大於價值的鄉愁電影。

近來回顧70、80年代音樂人物的電影，都沒有導演奧立佛史東在1991年的《門》（The Doors）面對人物陰影的拍攝。有珠玉在前，這兩部明顯避重就輕了。

《真寵》的成功在於鬼才導演尤格藍西莫再度以視覺藝術表達人的寂寞，那種因寂寞扭曲的靈魂，在壓抑的風格下呈現無聲吶喊。這部雖是藍西莫最平易近人的作品，但在其他美國價值濃厚的入圍片中，得獎率低。

《黑豹》雖是漫威第一部入圍奧斯卡「最佳影片」的作品，但並非是英雄片中最傑出作品，只能說是不過不失。優勢在非常政治正確，在種族問題惡化的美國，它出現在一個對的時機點。而《幸福綠皮書》隱含了美國社會對種族與性向的多重歧視，人物設定有趣，故事說得有笑有淚，是值得一看，但仍是小品格局。

《幸福綠皮書》隱含了美國社會對種族與性向的多重歧視，人物設定有趣，故事說得有笑有淚。（Catchplay提供）

　

近年題材的考量　偏向菁英口味

相對於《黑豹》，《黑色黨徒》與《為副不仁》台詞的犀利與演員的較勁，的確有著好萊塢的真功夫。《黑色黨徒》諷刺3K黨恐懼與自戀的黑色幽默，顯得棋高一招，借古諷今的形象隱喻了現在的川普，帶著暢快的悲傷，故事層次豐富許多。

《為副不仁》的主角是硬底子演員克里斯汀貝爾，演技依然沒漏接，拳拳到肉地如他在《大賣空》中的行雲神采，演出官僚錢尼如何控制政壇與小布希的一步步上位，果然是挑劇本的演員，精彩與深度不輸當年《紙牌屋》，但《為副不仁》的小布希時代，才是埋下現在世界局勢的關鍵。

這兩部電影如前年的《攻敵必救》，固然快狠準，但仍屬精英口味，讓觀眾有距離，難以像史蒂芬史匹柏的《紫色姐妹花》將議題包在故事裡發酵，讓其深入普羅。

克里斯汀貝爾（左）在《為副不仁》飾演美國副總統錢尼，入圍奧斯卡最佳男主角獎，飾演他太太的艾美亞當斯入圍最佳女配角獎。（車庫提供）

今年的入圍片，看得出這屆奧斯卡想挽救連年低迷的氣勢。但這屆沒有鋪天蓋地魅力的史詩電影，拍美國自家事也已經無法讓亞洲觀眾關注，隨著平台的不同，我們看待這世界的角度都變了。但在自家看與大戲院的共感不同，電影在這樣轉型的處境下，奧斯卡也面對了空前的危機。

這次沒有主持人沒關係，如何能再找回全球影迷一起辦喜事的感覺才是正事，如同當年看湯姆漢克連莊到如同自家人、或是重溫當初人們期待《鐵達尼號》再次對他們呼風喚雨般。電影與劇集不同，它更能實現所有人夢想的最大值，在兩小時之中，共感著我們的情感。如果影迷失去了大家因為梅姨在《麥迪遜之橋》的車上演技同哭的瞬間，或是《阿甘正傳》裡單純的相信，還能有奧斯卡那種喚醒人們熱血的感覺嗎？

奧斯卡之所以不同於其他獎，是因為其選片有渲染力，固然不是藝術最高殿堂，但仍然是喚回大眾對電影熱情與共同期望未來的最大獎項，只是如今連好的平實劇本如《費城》《雲端情人》都日漸減少。今年奧斯卡只是好萊塢電影的警訊，說故事的基本功流失，才是之後是否繼續掉漆的關鍵。


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