資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

記者李欣容／台北報導

「勇兔」林筳諭在三立《炮仔聲》飾演李家千金「姍姍」，呆萌沒心機，是劇中難得的好人，她日前在臉書po出在等戲時讀劇本照片，只見她和吳婉君、李燕排排坐，笑說根本是K書中心，還自嘲：「成績不好的我，坐在中間！」

▲李燕不背台詞在補妝。（圖／翻攝自勇兔臉書）

勇兔分享的照片中，吳婉君微皺眉頭拿著筆在劇本上做記號，勇兔更出現苦惱沈思表情，反觀坐在最裡面的李燕，雖桌上攤著一張張劇本紙，但她老神在在拿起化妝品補妝，還被勇兔虧：「羨慕資優生。」

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▲李燕（中間）在劇中飾演極具正義感的吳家芸。（圖／翻攝自李燕臉書）

李燕也轉發照片，自嘲：「這兩個人這麼認真背劇本，我一直在補土。」她曾分享角色心情，見到姐姐吳婉君被劈腿，心中有火發不出，直到最近劇情發展進入高潮，直言：「終於可以好好揍他了。」

飾演小三的王宇婕則說，「以前我不懂為什麼要搶男人，有什麼大不了，也是隨著演戲，邊演邊體驗，我跟吳婉君都是，要忍住情緒。」

▲王宇婕飾演小三，和吳婉君搶老公 。（圖／記者黃克翔攝）

甚至在講到某些故意刺激吳婉君的台詞，王宇婕會忍不住落淚，「那是帶著諷刺，要氣她，但自己心裡也很受傷，我相信小三也是一樣痛苦，都是愛錯男人，都不甘心放不下，那種感覺好奇妙。」