ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事

記者李欣容／台北報導

「勇兔」林筳諭在三立《炮仔聲》飾演李家千金「姍姍」，呆萌沒心機，是劇中難得的好人，她日前在臉書po出在等戲時讀劇本照片，只見她和吳婉君、李燕排排坐，笑說根本是K書中心，還自嘲：「成績不好的我，坐在中間！」

▲▼ 李燕不背台詞，猛補妝 。（圖／翻攝自李燕臉書）

▲李燕不背台詞在補妝。（圖／翻攝自勇兔臉書）

勇兔分享的照片中，吳婉君微皺眉頭拿著筆在劇本上做記號，勇兔更出現苦惱沈思表情，反觀坐在最裡面的李燕，雖桌上攤著一張張劇本紙，但她老神在在拿起化妝品補妝，還被勇兔虧：「羨慕資優生。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 李燕不背台詞，猛補妝 。（圖／翻攝自李燕臉書）

▲李燕（中間）在劇中飾演極具正義感的吳家芸。（圖／翻攝自李燕臉書）

李燕也轉發照片，自嘲：「這兩個人這麼認真背劇本，我一直在補土。」她曾分享角色心情，見到姐姐吳婉君被劈腿，心中有火發不出，直到最近劇情發展進入高潮，直言：「終於可以好好揍他了。」

飾演小三的王宇婕則說，「以前我不懂為什麼要搶男人，有什麼大不了，也是隨著演戲，邊演邊體驗，我跟吳婉君都是，要忍住情緒。」

▲▼三立八點檔《炮仔聲》首映會-王宇婕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王宇婕飾演小三，和吳婉君搶老公 。（圖／記者黃克翔攝）

甚至在講到某些故意刺激吳婉君的台詞，王宇婕會忍不住落淚，「那是帶著諷刺，要氣她，但自己心裡也很受傷，我相信小三也是一樣痛苦，都是愛錯男人，都不甘心放不下，那種感覺好奇妙。」

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李燕, 炮仔聲, 王宇婕, 勇兔, 吳婉君

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. TXT出道專輯預購量破10萬　KPOP粉看數字驚：防彈師弟壓力超大！
  2. 《黃金瞳》定檔日曝光！張藝興角色開外掛　李榮浩驚喜客串
  3. 床戲悲劇！胖艾咪「兩片指甲剝落」　忍痛撲上肌肉男星
  4. 「天生不會痛」的英雄！印度神片《跳痛先生》觀眾笑到並軌
  5. 2月陸劇渣男奪天下！　《東宮》忘川虐到心肝痛…這5部開播追定啦
  6. 陪生病毛孩吃飯被狂催！　邵庭直播中「被網友1句話擊爆」真動怒：白目
  7. 許凱皓接受大5歲姐弟戀　使出「小狗眼」玉兔羞爆
  8. 小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」
  9. 資優生就是任性！她們猛K台詞…李燕竟在做這件事
  10. 《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366