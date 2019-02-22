「虹澄CP」放閃預備！林昀希、邱昊奇開啟撒糖模式

記者李欣容／台北報導

邱昊奇和林昀希在《必勝大丈夫》中一個飾演專打離婚官司的律師，一個是被丈夫劈腿的正宮，兩人在劇中已開始走向「撒糖模式」，其中邱昊奇與林昀希通電話片段，當女方正想約他喝咖啡時，卻發現他早已出現在咖啡廳，兩人隔著門板相識而笑，讓不少粉絲起雞皮疙瘩。

▲林昀希、邱昊奇因戲培養出好感情。（圖／翻攝自Facebook／林昀希）

邱昊奇醫學系出身，還寫得一手好文筆，近來他在臉書分享拍戲心情，似乎情緒有些低落，直言自己能力不足，「需要強者支撐，弱到無法替人分擔。你讓強者感到困擾，使得他必須做正確的事，協助弱者，而不是做真正該做的事，讓系統進化，淘汰弱者。」

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▲▼林昀希幫邱昊奇慶生。（圖／翻攝自Facebook／林昀希）

經紀人透露，邱昊奇平時習慣用比喻性文字抒發心情，拍戲過程都很愉快，他喜歡為角色創造新的表演狀態，也很積極在跟林昀希討論表演，「他自我要求很高，看到觀眾反應都很喜歡這個角色，才會有點壓力。」

月初剛過生日，林昀希也在臉書寫下祝福文，「獻給我那來自外星球的鬼馬夥伴，邱昊奇。」透露兩人平常拍攝狀態簡直水深火熱，常處於睡眠不足的狀態，要出手整他還有點不好意思，「但感謝你在表演上給我十足安全感，接下來的日子一起加油讓虹澄CP閃瞎大家吧！」不難看出兩人的好交情，也間接預告了接下來會有甜蜜劇情。