師弟團SF9被嗆：好Gay！李洪基「超有才反應」爆氣嗆回去

記者吳孟庭／綜合報導

南韓樂團FTIsland主唱李洪基幫同公司小師弟團SF9打歌，用新歌韓文歌名照樣造句，還揣摩《SKY Castle天空之城》的台詞幫忙宣傳，讓粉絲大讚大師兄超給力！不過卻有酸民批評SF9「表情好Gay」，他「沒在怕」爆氣嗆回去。

▲李洪基在IG模仿金珠英老師，為師弟SF9宣傳。（圖／翻攝自李洪基IG）

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SF9最近因為成員澯熙演出韓劇《SKY Castle天空之城》的黃宇宙一角，讓更多人得知他的所屬團體，最近適逢回歸，同門師兄李洪基也在個人IG上面宣傳小師弟新歌《Enough》，因為韓文歌名是「예뻐지지 마（別變漂亮）」，他就用每個字當開頭，模仿劇中「金珠英」老師的語氣造句。

▲SF9成員澯熙因為演出《SKY Castle》廣受矚目。（圖／翻攝自SF9臉書）

他寫下「藝瑞媽媽（예서 어머니），和一般團體是不一樣的！（뻐언한 그룹들과 다릅니다!!）、你知道現在藝瑞的狀態怎麼樣嗎？（지금 예서 상태가 어떤지 아십니까?）、現在藝瑞她！（지금 예서는!!!!!!）、打從內心早就支持宇宙在內的團體且非常喜歡啊伯母！（마음속부터 우주가 속한 그룹을 벌써부터 응원하고 좋아하고있습니다 어머니!!!!）、你要完全相信SF9啊...伯母！（전적으로 sf9 믿으셔야합니다...어머니）」

▲酸民嗆師弟團：好Gay！李洪基爆氣嗆回去。（圖／翻攝自李洪基IG）

雖然有人支持，但總是有酸民看衰，用韓文留言寫：「彩虹的霓虹髮色、超Gay的表情、裝可愛、化妝＝最近的男團」，李洪基看不下去，也直接回復嗆，「非公開帳號、匿名、不敢光明正大、不滿＝包含你這種求關注的人。」（관종簡稱關種＝關心種子＝求關注的人）正面反擊讓粉絲叫好。