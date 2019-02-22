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自曝是《戀夏》粉絲！　新海誠力挺真人版《你的名字》：新片致敬美版導演

文／十月凱文

以3.6億美元創下全球最賣座票房紀錄的日本動畫電影《你的名字》確定開拍好萊塢真人版。最近外媒報導指出，導演就是曾執導過《戀夏五百日》、《蜘蛛人驚奇再起》系列的馬克韋伯

根據《Deadline》報導，片商派拉蒙影業、J.J.亞伯拉罕的製片公司Bad Robot以及東寶影業早就計畫要將這個故事拍攝成美國版，故事會貼近美國文化，講述一名在大城市芝加哥的年輕男孩、與一名原住民少女突然交換身體，原本還覺得有趣，沒想到過沒多久卻發現一場巨大的災難將襲來，他們必須攜手解決，同時之間也發現對方就是自己此生唯一的真愛。

▲你的名字。（圖／翻攝自網路）

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＊美國版《你的名字》，原版影迷可以接受嗎？

先暫且不論原版有日本青少年羞澀且清純的學生文化，再加上「口嚼酒」等傳統習俗，似乎都是好萊塢版較難呈現的一部分，再加上馬克韋伯是否能夠拍出另一種風貌，又能呈現電影純粹的青春愛戀感，這也會讓影迷很懷疑。

不過原版電影製作人川村元氣也是美國版的製片之一，他二話不說，力挺新任導演馬克韋伯。

「從我們決定拍美國版的那一刻起，馬克就是我們導演的首選。誠如我們在《戀夏五百日》看到的那樣，馬克在講述愛情故事時，有著極為亮眼的才能，就像觀眾一開始也會被我們原始的電影吸引，我們確信馬克會吸引原創影迷，還有全新的觀眾，為這些人物展開美好的旅程。」

▲▼《戀夏500日》導演馬克偉柏執導好萊塢版《你的名字》。（圖／達志影像／美聯社）
▲《戀夏五百日》導演馬克偉柏確定執導好萊塢真人版《你的名字》。（圖／達志影像／美聯社）
★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

不僅如此，最近就連《你的名字》導演新海誠，也正式在推特上表明自己的想法，力挺馬克韋伯，並說馬克是他最愛的導演，今年的新片《天氣之子》也會向馬克致敬。

新海誠在推特上是這麼說的。

「得知美版《你的名字》導演是馬克韋伯，讓我很興奮，他是我最愛的導演，我們一定會做得很好，我甚至擔心我的新片會輸給他。其實我的下一部電影《天氣之子》就是致敬他的《戀夏五百日》，如果你也是他的影迷，就請好好期待我的新片吧。」

看來對於新海誠來說，面對馬克韋伯可以來執導自己最賣座的經典代表作，真的是一件很興奮的事情啊。接下來就讓我們好好來期待美國真人版《你的名字》會怎麼拍吧。

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十月凱文, 你的名字, 馬克韋伯, 真人改編電影, 新海誠, 改編電影, 電影

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