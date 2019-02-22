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張若凡林怡廷誰交往？李友廷選她！鬆口真心話「測謊認證」

記者盧薇淩／台北報導

《聲林之王》總冠軍李友廷去年底發行了首張 EP《找到我》並展開多場巡迴演出，也將在3月2日加開《找到我》台北最終巡迴場。他22日坐客《明星鍵盤手》，除了玩「密室逃脫」遊戲，還在節目最後接受測謊，被稱作「友廷老師」的他，遇到網友犀利提問「若凡跟小豬選一個交往」， 思考後回答竟然獲得測謊機認證過關。

▲▼李友廷、張若凡、林怡廷 。（圖／記者張一中攝、記者黃克翔攝、記者季相儒攝）

▲李友廷在測謊機被問「若凡小豬二選一」。（圖／記者張一中攝、記者黃克翔攝、記者季相儒攝）

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經過密室逃脫後，最後來到節目招牌測謊橋段，網友犀利提問「若凡跟小豬選一個穩定相處」，他想了一下說：「若凡吧..」，最後順利通過測謊，巧合的是，張若凡稍早也進入直播觀看，當主持人關關提醒「她（張若凡）在看喔～」李友廷瞬間經驗面露害羞，也被大批網友拱兩人「在一起」。

▲▼明星鍵盤手-聲林之王總冠軍李友廷。（圖／記者張一中攝）

▲李友廷接受招牌測謊。（圖／記者張一中攝）

但連續測試了幾題，李友廷都順利通過測謊，他笑說：「我好想知道被電的感覺喔～」因此下一題故意說謊「我就是《聲林之王》最會唱的！」沒想到依然測謊「叮咚」過關，全場一陣大笑，他才急忙解釋：「不是啦，莉潔是最會唱的啦！」李友廷在節目中演唱《誰》及《直到我遇見了你》，美聲引起網友狂讚。

▲▼明星鍵盤手-聲林之王總冠軍李友廷。（圖／記者張一中攝）

▲▼李友廷參與密室逃脫。（圖／記者張一中攝）

▲▼明星鍵盤手-聲林之王總冠軍李友廷。（圖／記者張一中攝）

▲▼明星鍵盤手-聲林之王總冠軍李友廷。（圖／記者張一中攝）

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李友廷, 林怡廷, 張若凡, 聲林之王

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