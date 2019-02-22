羅大佑每月一次開唱倒數！　搶曝「陳奕迅合聲歌手」當嘉賓

記者盧薇淩／台北報導

羅大佑為期一年、每月一場於Legacy舉辦的「週3聚樂部：羅大佑與音樂瘋子的傳奇派對」系列演唱會，本月邁入倒數第三場，私下熱愛看諜報片的羅大佑，看電影除了關注劇情，配樂更是他的觀影重點，非常熱愛由管樂器所營造的緊張、詭異、懸疑又驚心動魄的 「間諜音樂」，2/27的《週3聚樂部》將化身特務「零零柒」上陣，把現有樂隊擴編，邀請數名管樂老師合作。

▲羅大佑「週三聚樂部」演唱會進入倒數。（圖／legacy)



對於羅大佑而言，《週3聚樂部》不只是演唱會，更是藉由Live演出嘗試不同音樂風格、與音樂人激盪火花，將夢想中的音樂場景化為現實，近距離與樂迷交流。這次「管樂零零柒」主題，邀請曾在陳奕迅、林憶蓮等大咖歌手演唱會擔任和聲的香港創作人岑寧兒同台，恰逢3月24日是羅大佑情同兄妹的好友羅曼菲逝世13周年，兩人特別挑選羅大佑為她創作的《舞女》，由岑寧兒獨樹一格的輕透溫暖嗓音重新詮釋，向羅曼菲致敬。

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對於即將到來的演出，岑寧兒說：「喜歡的大佑哥創作實在太多了，能受邀合作真的很榮幸，曾看過羅曼菲老師的紀錄片印象相當深刻，所以選唱《舞女》向她致敬。此外，也將在這場特別的演出，與大佑哥合唱一首我很喜愛、由香港傳奇女藝人演唱的歌曲，很期待演唱會的到來。」

▲岑寧兒將擔任嘉賓。（圖／legacy)



羅大佑不僅每場歌單、嘉賓都有意想不到的驚喜，在2/27、3/27、4/24演出更回饋長期支持他的鐵粉。出道40年沒辦過簽名會，他將首次破例，特別邀請樂迷帶「昔日演唱會相關回憶物品」出席，只要在這三場《週3聚樂部》出示1983、1984年中華體育館跨年演唱會票根或在會場拍攝的照片、亦或是持「青春舞曲- 羅大佑演唱會實況精華」專輯，即有機會獲得親筆簽名。