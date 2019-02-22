男團禁愛令綁4年「對女體麻木」　排寂寞：睡前打到睡著！

▲泰坦推出新EP。（圖／本勢娛樂提供）

記者盧薇淩／台北報導

男團泰坦發行第二張EP《Got Ya Back》，沉澱一年多，近日推出新歌《換日線》，來自團長比利的真實愛情故事，成團前一段分隔兩地遠距離戀愛，讓他至今想起仍難忘，化成創作動力寫出這首酸甜情歌。4位成員已被公司禁愛令所苦4年，他們也不禁感嘆，對女體已經麻木，過著「和尚生活」，笑說已完全沒有社交，「只能靠著健身操肌發洩跟打電玩解套！」

由比利、正義、漢之、奧斯汀組成的泰坦，新歌《換日線》由團長比利填詞，剛出社會時有個交往3年、感情很好的女友，她一直有個夢想就是去英國念藝術學院，考上後在交往三周年的紀念日當天，送她到機場道別，「爾後的一整年我很痛苦，因為她去英國念書、我在台灣工作，我們並沒有分手，但因為機票很貴，她也無法回來，當地消費又高得要省錢，加上時差，我們連講電話都很難，後來盡力維持了一年還是分手了！」

請繼續往下閱讀...

▲泰坦被公司下令禁愛令，成員比利（左起）、正義、漢之、奧斯汀。（圖／本勢娛樂提供）

MV特別找來一位高挑美麗的女MODEL擔任女主角，導演更在開拍前透露有「類床戲」，讓四位因為「禁愛令」鮮少近女色的大男生蠢蠢欲動。最後是擔任主唱的漢之上場演出，其他三位團員

只能在旁邊乾瞪眼，但原本心裡很不平衡，到片場後才知道原來床戲是分開拍，再用剪接方式取互動視角，「看起來像在同一張床上互看，但卻是3個攝影師代替女主角跟漢之滾床單，並代替女主角視角跟漢之互動！當場我們3個就釋懷了，畢竟不想跟3個大男人滾床單！」

剛被簽進公司就被老闆下達「禁愛令」的泰坦，已經3年多沒有另一半，每天軍事教育般的訓練課程，他們也沒時間、沒體力去分心談戀愛，「因為工作關係，社交圈變得很小，很難得有時間能和圈外的朋友一起吃飯，每天幾乎是四個人在一起練唱練身材，久而久之也習慣了，後來發現已經開始習慣沒有女友當單身狗的日子！」問血氣方剛的4人排遣寂寞的「解套」方式？團員正義笑說：「用力操爆肌肉、睡前打電競手遊，因為耗體力又燒腦，有時候睡前打一打（手遊）就睡著了！」

▲泰坦靠打手遊及練肌肉消磨時間。（圖／本勢娛樂提供）