梅林的鬍子啊！綠觸手空中接書　哈利波特現場真相...沒笑場都是演技

文／喜德會飄移
小說世界裡的奇幻世界驚奇有趣，讓許多人深深陶醉在其中。透過文字，小說家們可以用最簡單的方式，不受任何限制，自由的揮灑創意。不過當小說要改編成電影時，忠實還原小說場景可是一大挑戰。
以暢銷全球的《哈利波特列來》系說，除了小說本身就足夠精采到讓全球書迷瘋狂外，電影特效也忠實呈現魔法世界的人物、場景，以及魔法施展時的炫目，使第一集電影2001年上映到2011年最後一集完結篇後，在全球各地累積大量的哈迷。若從1997年小說剛出版算起，《哈利波特》已經風靡了將近22年。
拜科技所賜，電影特效的進步使得小說世界的天馬行空具體化，讓觀眾可以透過大銀幕「真實」的進入《哈利波特》的魔法世界裡。不過酸酸們應該也知道，其實在電腦後製特效之前，演員在演戲時常常需要與「綠幕」或是「藍幕」為伍，如此才能讓技術人員順利將虛實融合在一起。
▲第一集時哈利收到了父親所留下的隱型斗篷。
這種常見的去背合成技術稱為「色鍵」或是「色彩嵌空」，利用攝影機對綠色、藍色的敏感性，將有這兩種顏色的畫面抽離，替換成想要的背景。此外，因為攝影機對綠色更為敏感，因此我們較常見到的以綠幕居多。
▲海格的飛天摩托車。
▲是說這是弗雷，還是喬治啊？
▲被狗咬的榮恩，幫QQ
▲我到底看了什麼？綠色觸手？！
▲那小綠人手抱著蛇頭=娜吉妮……
▲是有鼻子的佛地魔啊～
▲這張有鼻子也太帥XDD
看完這幕前幕後的對比，喜德只想說：「梅林的鬍子啊！幕後人員通通加10000分！」
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