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12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

／謝盛帆

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

有「越南版李安」之稱的新銳導演阮芳英的首部劇情長片《落紅》，電影改編自身家族經驗，片中不僅有情慾糾葛和豪門心計，以及女女戀的大膽議題，自去年底金馬影展放映後獲得爆棚好口碑，導演阮芳英和女主角阮芳茶媚接受ETtoday《星光好選喆》節目獨家專訪，分享當時艱難的選角過程，以及拍片時年僅12歲還沒交過男友的阮芳茶媚，如何揣摩演出「初夜」過程。

▲▼ 落紅。（圖／電影劇照）

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▲《 落紅》女主角設定為14歲少女，但阮芳茶媚拍戲時年僅12歲。（圖／電影劇照）

《落紅》故事講述十九世紀越南少女年僅十四歲，就被送往望族人家當三太太，少女一夕之間轉變成了女人，面對的是丈夫的性欲、家事的繁重以及生育的壓力，初夜不久後她很快懷有身孕，她卻發現自己對二太太產生情愫，更偶然發現了家庭中的不倫戀，一步步深陷其中…

越裔女導演阮芳英，畢業自紐約大學電影研究所，是李安導演的學妹，首部作品《落紅》就拍得相當細膩精緻，畫面唯美飽含詩意，故事大膽而真誠。不過選角過程非常的艱難，阮芳英表示歷經了9個月海選，在越南從北到南，面試超過900位女孩，才發掘到阮芳茶媚詮釋女主角，找到出演人選後阮芳英哭了，她說：「因為這個故事對我而言很重要，是我曾祖母真實的故事。」

▲▼ 落紅。（圖／電影劇照）

▲14歲就得懷孕生子，這是導演祖母的真實故事。（圖／電影劇照）

電影中的靈魂人物由當時年僅12阮芳茶媚演出，她表示當初去試鏡的時候，其實本來是面試其他角色，但試鏡過程中導演發現她相當符合女主角的特質，進而雀屏中選。

而片中有裸露和床戲部分，本來阮芳茶媚的母親是不答應她接演的，不過自己很堅持也不斷溝通，阮芳茶媚回憶道：「媽媽對我說過這個角色非常難演，我沒有潛力做好，我當下直接氣到拍桌問媽媽，為什麼不相信我能做得到？她看到我的反應，知道我想參與這部片的決心，不久後就同意讓我演《落紅》。」

阮芳茶媚在片中有大膽裸露和床戲的橋段，尚未交過男朋友就要挑戰演技，面對成熟男性演員、面對裸露入鏡、面對「超齡」演出少女歷經初夜和生孩子，到底如何克服？阮芳茶媚說：「我當時才12歲，也沒有經歷過感情，所以對我來說真的滿困難的；我和另一位演員阿雄在拍攝前不斷練習，導演也不斷指導，在練習過程中讓我覺得越來越可以表現自然。」，觀眾們在大螢幕上看起來氛圍很緊張，實際上在片場所有人不斷指導鼓勵她，場面很溫馨。

▲▼ 落紅。（圖／電影劇照）

▲《落紅》故事中三女侍一夫。（圖／電影劇照）

她也透露最大的挑戰是扮演「母親」角色，還有呈現母愛的部分也不容易，尤其在生育那一幕，自己從來沒有看過別人生小孩，只好事先偷問媽媽懷孕跟生產過程，也詢問片中飾演大太太與二太太的演員，向她們請教學習，「雖然一定會有點怕跟害羞，但是在演出過程中我一定要忘掉自己，集中精神在表情和表演上。」，阮芳茶媚就連回答也相當成熟，導演阮芳英在一旁對她讚譽有加：「因為我發現她的心靈是非常接近我對女主角的角色設定，而且跟她家庭溝通後發現茶媚有個成熟的性格，對一個12 歲小女孩而言是非常少見的。」

▲▼ 落紅。（圖／電影劇照）

▲《落紅》的外國版海報設計相當大膽深富寓意。（圖／電影劇照）

《落紅》的國外影展海報性暗示相當明顯，側躺的女性眼睛流著血淚，一語道破女性在家庭的境遇，一行血淚更代表著初夜的落紅，海報設計相當高明有意境，片中也對於父權社會對當時女性的壓迫，顯得不言而喻。

▼《星光好選喆》全球精彩獨家報導連連。

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