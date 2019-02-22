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《陰屍路》創收視新低！　收視率與上季相比降低40%

記者張靖容／綜合報導

美國知名美劇《陰屍路》（The Walking Dead）是出了名的收視長虹，甚至長期榮登電視劇收視冠軍寶座。如今已經拍攝到第九季，可是收視率卻大不如以往，甚至比前一季的收視率足足降低了40%！

▲陰屍路。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

陰屍路。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

《陰屍路》描述在世界末日中，少數倖存的人類如何在滿是喪屍的世界，找到更多人類生還者，團結起來一同對抗群體喪屍的虛幻故事，劇中常常有大量的武打場面，吸引大批年輕觀眾追劇。不料在最新一季的觀看數據上顯示，比以往少了很多觀看人數！

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▲陰屍路。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

陰屍路。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

外媒報導，這並不是陰屍路第一次創收視新低，早在2010年的開創季第2集就創下本劇新低記綠，直播收視人數只有471萬人次，而這一次的直播人數更是降低到只剩454萬！雖然它還是除了運動節目之外最高收視的電視劇，且之後的延遲收視觀看數據出爐後會增加大概60%的收視率，但是相比於它的收視全盛時期，確實是表現得最差勁的一次。

不只收視不如以往，此前還傳出男主角安德魯林肯（Andrew Lincoln）和另一位重要角色「米瓊恩」 戴娜葛里拉（Danai Gurira）要告別影集，這對已經宣布要續訂第十季的AMC來說必定是一大挑戰。

▲安德魯林肯（Andrew Lincoln）。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

安德魯林肯（Andrew Lincoln）。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

▲戴娜葛里拉（Danai Gurira）。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

▲戴娜葛里拉（Danai Gurira）。（圖／翻攝自臉書／The Walking Dead）

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