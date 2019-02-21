陳可辛電影《李娜》正式殺青　傳由胡歌擔綱男主角！

記者張靖容／綜合報導

香港知名導演陳可辛曾經擔任熱賣電影《七月與安生》出品人，還執導過賣座港片《十月圍城》，日前他最新執導電影《李娜》殺青了！先前曾傳出可能由胡歌擔任該劇男主角，如今電影宣布正式殺青，可以期待電影發布會的那一天到來！

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／澳網AustralianOpen）

《李娜》改編自首位獲得大滿貫亞洲網球選手李娜的自傳《獨自上場》，並獲邀李娜本人為電影擔任角色顧問。李娜為前職業網球選手，2006年首度打進大滿貫八強，之後職業生涯裡面共有10次打入大滿貫八強以內。

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▲李娜。（圖／翻攝自微博／李娜）

2011年，在法國網球公開賽，李娜連續擊敗四位前十球員奪得最後的冠軍，成為第一位奪得大滿貫冠軍的亞洲女性球員。2014年，在澳洲網球公開賽中，李娜第三度晉級澳網女單決賽，並獲得最後的冠軍，成為第一位在澳網奪得女單冠軍的亞洲球員，同年9月19日，她以排名世界第六的身份宣布退役。

今年一月時，胡歌曾被拍到與陳可辛導演一起觀看澳洲網球公開賽，被澳網官方微博拍下PO上網，只見他觀賽時全神貫注，表情依舊帥氣秒殺粉絲。據悉，胡歌的爸爸為一名網球教練，出身自小康家庭，長大後意外踏入演藝圈，成為一線男神，受到不少女性粉絲愛戴，如今電影《李娜》殺青，如果又確定由他擔任男主角，勢必會造成一股話題旋風。