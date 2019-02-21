ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣將通過同婚專法　國片《我的靈魂是愛做的》見證歷史

記者洪文／綜合報導

台灣可望通過同婚專法，還未上映的國片《我的靈魂是愛做的》早將該法案一路歷程都拍進了片中，主角邱志宇在尋愛過程中，同時歷經了同婚連署、公投挫敗以及同婚專法通過的過程。隨著台灣有望成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，該片也是首部見證這段歷程的台灣電影，格外具有意義。

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

▲《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供，以下同）

《我的靈魂是愛做的》籌備3年，曾獲選金馬創投及南特影展工作坊，並獲得文化部劇情長片輔導金八百萬，以及台中、桃園、台北等地的拍攝補助，並於2018年10月開拍，劇情講述一名投身同婚運動的高中公民老師，意外捲入一段異性婚姻的禁戀故事。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

導演陳敏郎畢業於紐約大學電影研究所，曾以優異成績榮獲「李安獎學金」。他這部新片邀請了以《台北物語》爆紅的男星「Tony」邱志宇主演。他在片中因為同志身分，同時面臨愛情、親情與職場的三重挑戰，即使面對反對聲浪心力交瘁，卻依然堅定自己尋求真愛的初衷。

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

邱志宇以新人之姿挑樑主演《我的靈魂是愛做的》，演技十分動人。片中他除演出床戲大膽全裸上陣外，一場跟母親坦承男友已婚身分的戲，母子衝突大爆發，兩人聲淚俱下，連導演陳敏郎都感動得淚流滿面。

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

《我的靈魂是愛做的》劇情描述，高中公民老師Kevin（邱志宇 飾）努力推動同婚公投，卻意外與有婦之夫高晉武（張晉豪 飾）陷入愛河，同時他的同志身分也在校園裡引發軒然大波…。該片劇本創作費時三年，導演陳敏郎甚至為此多次回台長期居住，實地感受台灣同志的情與愛。

特別的是，片中不僅同志愛情動人揪心，男主角這段愛情從萌芽到幻滅，坎坷情況竟正好與台灣近半年的同婚運動發展相互對應，成為第一部見證了台灣同婚歷程的電影。

▲▼ 「Tony」邱志宇《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供）

《我的靈魂是愛做的》自去年10月起，分別於台中、桃園及台北三地進行拍攝，演員除邱志宇、張晉豪外，還有兩任台北電影獎最佳女配角何子華及張詩盈，分別演出邱母及張妻，而前「大嘴巴樂團」成員薛士凌，也在片中軋上一角。導演陳敏郎本周六將重回台中進行最後補拍，全片下周進入後製階段，預計2019年底在台上映。

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

推薦閱讀

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！　偷拍PO網掀暴動：真的帥

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

宋慧喬手上婚戒「真的拔了」　大陸微博討論度炸開！

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

常幫女友付錢養成公主病？　蘿莉塔戳破「交往4真相」痛罵：你就是犯賤

宋慧喬爆婚變全因「這異常反應」！　網狂翻IG揪出「關鍵證據」

張葳葳求救：兒子翹課不接電話　吳宗憲「只私訊一句話」小孩馬上招了

孫安佐剪新髮型「耳上3cm全剃光」！　帽子一摘下…網友全驚呆

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我的靈魂是愛做的

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 夜闖命案旅館第一現場　錄到低鳴哭聲...照片人臉竟變「灰白霧狀」
  2. 台灣將通過同婚專法　國片《我的靈魂是愛做的》見證歷史
  3. 快訊／吳建豪確定離婚！　「連寄2封協議書」斷百億妻
  4. 20歲大學生瘋玩「極樂大混戰」！　驚見炸痘流湯…醫一看傻眼：中大三元
  5. 解婕翎禮服往下滑「全部直播出去了」！　網友看傻：她剛在喬奶耶
  6. 黃子佼不急生子　早和孟耿如約定好：送走元氣再說
  7. 大陸影史票房第2！Netflix買下《流浪地球》全球播映權
  8. 曹雅雯皮膚白又細..許富凱求摸！「一直滑下來」驚呼好喜歡
  9. 預約愛妻下輩子！謝和弦「收入全轉進老婆帳戶」：養妳一輩子剛好
  10. 聽到孫盛希「找他合唱」　傻眼：路上帥哥很多！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366