台灣將通過同婚專法　國片《我的靈魂是愛做的》見證歷史

記者洪文／綜合報導

台灣可望通過同婚專法，還未上映的國片《我的靈魂是愛做的》早將該法案一路歷程都拍進了片中，主角邱志宇在尋愛過程中，同時歷經了同婚連署、公投挫敗以及同婚專法通過的過程。隨著台灣有望成為亞洲第一個同志婚姻合法的國家，該片也是首部見證這段歷程的台灣電影，格外具有意義。

▲《我的靈魂是愛做的》劇照 。（圖／海鵬提供，以下同）



《我的靈魂是愛做的》籌備3年，曾獲選金馬創投及南特影展工作坊，並獲得文化部劇情長片輔導金八百萬，以及台中、桃園、台北等地的拍攝補助，並於2018年10月開拍，劇情講述一名投身同婚運動的高中公民老師，意外捲入一段異性婚姻的禁戀故事。

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導演陳敏郎畢業於紐約大學電影研究所，曾以優異成績榮獲「李安獎學金」。他這部新片邀請了以《台北物語》爆紅的男星「Tony」邱志宇主演。他在片中因為同志身分，同時面臨愛情、親情與職場的三重挑戰，即使面對反對聲浪心力交瘁，卻依然堅定自己尋求真愛的初衷。

邱志宇以新人之姿挑樑主演《我的靈魂是愛做的》，演技十分動人。片中他除演出床戲大膽全裸上陣外，一場跟母親坦承男友已婚身分的戲，母子衝突大爆發，兩人聲淚俱下，連導演陳敏郎都感動得淚流滿面。

《我的靈魂是愛做的》劇情描述，高中公民老師Kevin（邱志宇 飾）努力推動同婚公投，卻意外與有婦之夫高晉武（張晉豪 飾）陷入愛河，同時他的同志身分也在校園裡引發軒然大波…。該片劇本創作費時三年，導演陳敏郎甚至為此多次回台長期居住，實地感受台灣同志的情與愛。

特別的是，片中不僅同志愛情動人揪心，男主角這段愛情從萌芽到幻滅，坎坷情況竟正好與台灣近半年的同婚運動發展相互對應，成為第一部見證了台灣同婚歷程的電影。

《我的靈魂是愛做的》自去年10月起，分別於台中、桃園及台北三地進行拍攝，演員除邱志宇、張晉豪外，還有兩任台北電影獎最佳女配角何子華及張詩盈，分別演出邱母及張妻，而前「大嘴巴樂團」成員薛士凌，也在片中軋上一角。導演陳敏郎本周六將重回台中進行最後補拍，全片下周進入後製階段，預計2019年底在台上映。