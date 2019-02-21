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激似田馥甄！陳綺貞「綠髮低頭紅唇」　網一看神角度驚呼了

記者盧薇淩／台北報導

「創作天后」陳綺貞醞釀5年推出全新專輯《沙發海》，去年推出後無論銷售或是口碑都獲得佳績，近期推出全新「耍廢」主打歌《跳舞吧》，是她出道20年來首支舞曲。她在MV中穿著鵝黃色西裝、擦上紅唇，新一波宣傳照21日在IG上曝光，染著綠髮的她，某張低頭的照片引起廣大粉絲討論，因為乍看之下太像田馥甄（Hebe）於2013年《不醉不會》MV中的風格，笑稱有著相似度極高的「神角度」。

▲▼ 陳綺貞神角度撞臉田馥甄 。（圖／翻攝youtuebe、翻攝ig）

▲陳綺貞「神角度」和田馥甄相似度極高 。（圖／翻攝youtuebe、翻攝IG）

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陳綺貞在《跳舞吧》MV中第一次大秀舞蹈，穿上鵝黃色西裝外套與西裝褲，MV一開始她就躺在地上，慵懶起身在緩慢走向鏡頭前，接著隨意擺出各種舞蹈動作，一下舉手、一下甩頭，下一秒又盡情旋轉，陳綺貞跳上癮還索性脫下外套，僅一件背心繼續跳，就算頭髮被風扇亂吹，還是享受難得在鏡頭前最放鬆的一刻，每個肢體動作也都散發迷人氣息。

▲▼ 陳綺貞神角度撞臉田馥甄 。（圖／翻攝youtuebe、翻攝ig）

▲陳綺貞《跳舞吧》穿著黃色西裝。（圖／添翼提供）

《跳舞吧》MV 19日正式上線，視覺照也陸續曝光，陳綺貞21日在IG上曝光一連串未曝光美照，迷幻又飄著仙氣的女神沒樣，讓網友大讚「好美」，特別的是，其中一張低著頭、只露出側臉的紅唇照，更讓大批粉絲看了驚呼：「很多時候你的角度都讓我覺得很像田馥甄」、「田馥甄風？」、「這張跟Hebe好像！」

▲▼ 陳綺貞神角度撞臉田馥甄 。（圖／翻攝youtuebe、翻攝ig）

▲陳綺貞與田馥甄兩位女神被說風格類似。（圖／翻攝youtuebe、翻攝IG）

▲▼ 陳綺貞神角度撞臉田馥甄 。（圖／翻攝youtuebe、翻攝ig）

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