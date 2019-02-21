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《好聲音》的她車禍、公司倒閉！扛2百萬債吐「17年起伏」

▲▼金池曾參加中國好聲音，拜席琳狄翁 聲樂老師為師 。（圖／灃瀚互娛文化傳媒有限公司）

▲金池拜席琳狄翁聲樂老師為師 。（圖／灃瀚互娛文化傳媒有限公司）

記者盧薇淩／台北報導

以磁性高亢嗓音獲觀眾喜愛的實力女唱將金池，在第一季《中國好聲音》是「哈林」庾澄慶戰隊，沉澱3年，她發行最新國語大碟《我和我… …》，把出道17年的起伏心路歷程，作為靈感概念寫入歌中，更在巧合機緣下拜世界歌后席琳狄翁御用的聲樂老師Maxayn Lewis為師，歌曲更被選為《愛．欺》中文主題曲。

歷經車禍險失去聲帶而讓歌唱事業停滯十年，與前公司結束經紀合約官司而弄得身心俱疲，走過一切看得更遠未來的金池，以她極富感情魅力嗓音把女人韌性的一面詮釋得完美。事實上，今年41歲的她，其實已經踏入歌壇逾17年，2002年剛出道幸運簽入唱片公司準備發片，沒想到在拍MV時遇上重大車禍，唱片公司更宣布倒閉，讓她身心俱創，她說：「我掉了兩顆門牙，聲帶也受損，失去了原來的聲音。」

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▲▼金池曾參加中國好聲音，拜席琳狄翁 聲樂老師為師 。（圖／灃瀚互娛文化傳媒有限公司）

▲金池歷經車禍、公司倒閉，後來付清家中200萬欠債。（圖／灃瀚互娛文化傳媒有限公司）

金池禍不單行，因家中變故，加上之前抵押房屋出唱片，全家總共欠債兩百萬台幣，她一下子成為全家的經濟支柱，甚至來不及考慮唱片夢的破滅，開始在大小酒吧駐唱還債，她說：「車禍是我人生的一道大坎。我沒別的本事，只能唱歌還債。」發片之路因此耽擱了十年之久，直到參加《中國好聲音》才重現曙光。

籌備新專輯的這三年，金池曾一度陷入瓶頸低潮，甚至懷疑自己不適合作歌手，所幸靠著老公及朋友的支持及鼓勵，讓她學會慢慢走出陰霾。學會《跟自己對話》這門功課的金池表示，「從過去十幾年灰暗的經驗過程當中，看到自己的一些優缺點，學著跟自己對話，漸漸地能直視自己的內心，把這些挫折當作是老天給我的種種考驗，這樣走過來之後，反而更能對過去釋然。」

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